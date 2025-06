Orari partite Mondiale per Club? Il Mondiale per Club FIFA 2025 (clicca qui per il tabellone completo) segna una svolta storica nel panorama calcistico internazionale, adottando per la prima volta un formato ampliato a 32 squadre. Il torneo si svolgerà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025, coinvolgendo club di spicco come Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Inter, Juventus, Chelsea e molti altri.

Ma quando si giocheranno le partite? Andando in scena negli Stati Uniti d’America, il torneo si disputerà a orari “italiani” particolari, con diverse sfide anche si disputeranno in notturna. Inter e Juventus giocheranno tra le 18 e le 21 in diverse occasioni, ma anche in notturna, alle ore 3 (due volte l’Inter e una i bianconeri).

Orari partite Mondiale per Club – Tutti gli orari “italiani”

Insomma, le sfide si disputeranno sia a orari abituali (quelli stabiliti per esempio per seguire abitualmente la Champions League), sia nel tardo pomeriggio o addirittura in piena notte. Di seguito, tutti gli orari “italiani” in cui andranno in scena partite del nuovo Mondiale per Club:

ore 18.00 – undici partite

ore 20.00 – una partita

ore 21.00 – ventuno partite

ore 22.00 – tre partite

ore 00.00 – sette partite

ore 02.00 – una partita

ore 03.00 – diciotto partite

ore 04.00 – una partita

Orari partite Mondiale per Club – La fase a gironi

Di seguito, il calendario completo della fase a gironi con gli orari in italiano:

Gruppo A

15 giugno, ore 02:00 (Miami) – Al Ahly vs Inter Miami

16 giugno, ore 00:00 (New York) – Palmeiras vs Porto

19 giugno, ore 18:00 (New York) – Palmeiras vs Al Ahly

19 giugno, ore 21:00 (Atlanta) – Inter Miami vs Porto

24 giugno, ore 03:00 (New York) – Porto vs Al Ahly

24 giugno, ore 03:00 (Miami) – Inter Miami vs Palmeiras

Gruppo B

17 giugno, ore 00:00 (Miami) – Boca Juniors vs Benfica

17 giugno, ore 03:00 (Philadelphia) – Flamengo vs Esperance

20 giugno, ore 18:00 (Orlando) – Benfica vs Auckland City

20 giugno, ore 20:00 (Philadelphia) – Flamengo vs Chelsea

24 giugno, ore 21:00 (Charlotte) – Benfica vs Bayern Monaco

24 giugno, ore 21:00 (Nashville) – Auckland City vs Boca Juniors

Gruppo C

15 giugno, ore 18:00 (Cincinnati) – Bayern Monaco vs Auckland City

15 giugno, ore 21:00 (Los Angeles) – PSG vs Atletico Madrid

20 giugno, ore 03:00 (Los Angeles) – PSG vs Botafogo

21 giugno, ore 03:00 (Miami) – Bayern Monaco vs Boca Juniors

23 giugno, ore 21:00 (Seattle) – Seattle Sounders vs PSG

23 giugno, ore 21:00 (Los Angeles) – Atletico Madrid vs Botafogo

Gruppo D

16 giugno, ore 04:00 (Seattle) – Botafogo vs Seattle Sounders

16 giugno, ore 21:00 (Atlanta) – Chelsea vs Los Angeles FC

20 giugno, ore 00:00 (Seattle) – Seattle Sounders vs Atletico Madrid

21 giugno, ore 00:00 (Nashville) – Los Angeles FC vs Esperance

25 giugno, ore 03:00 (Philadelphia) – Esperance vs Chelsea

25 giugno, ore 03:00 (Orlando) – Los Angeles FC vs Flamengo

Gruppo E

17 giugno, ore 21:00 (Seattle) – River Plate vs Urawa

18 giugno, ore 03:00 (Los Angeles) – Monterrey vs Inter

21 giugno, ore 21:00 (Seattle) – Inter vs Urawa

22 giugno, ore 03:00 (Los Angeles) – River Plate vs Monterrey

26 giugno, ore 03:00 (Los Angeles) – Urawa vs Monterrey

26 giugno, ore 03:00 (Seattle) – Inter vs River Plate

Gruppo F

17 giugno, ore 18:00 (New York) – Fluminense vs Borussia Dortmund

17 giugno, ore 18:00 (Orlando) – Ulsan vs Mamelodi Sundowns

21 giugno, ore 18:00 (Cincinnati) – Mamelodi Sundowns vs Borussia Dortmund

22 giugno, ore 00:00 (New York) – Fluminense vs Ulsan

25 giugno, ore 21:00 (Miami) – Mamelodi Sundowns vs Fluminense

25 giugno, ore 21:00 (Cincinnati) – Borussia Dortmund vs Ulsan

Gruppo G

18 giugno, ore 18:00 ( Philadelphia ) – Manchester City vs Wydad

19 giugno, ore 03:00 ( Washington ) – Al Ain vs Juventus

22 giugno, ore 18:00 (Philadelphia) – Juventus vs Wydad

23 giugno, ore 03:00 (Atlanta) – Manchester City vs Al Ain

26 giugno, ore 21:00 (Orlando) – Juventus vs Manchester City

26 giugno, ore 21:00 (Washington) – Wydad vs Al Ain

Gruppo H

18 giugno, ore 21:00 (Miami) – Real Madrid vs Al Hilal

19 giugno, ore 00:00 (Cincinnati) – Pachuca vs Salisburgo

22 giugno, ore 21:00 (Charlotte) – Real Madrid vs Pachuca

23 giugno, ore 00:00 (Washington) – Salisburgo vs Al Hilal

27 giugno, ore 03:00 (Nashville) – Al Hilal vs Pachuca

27 giugno, ore 03:00 (Philadelphia) – Salisburgo vs Real Madrid

Orari partite Mondiale per Club – La fase a eliminazione diretta

Di seguito, invece, gli orari della fase a eliminazione diretta

Ottavi di Finale

28 giugno, ore 22:00: C1 vs D2

28 giugno, ore 18:00: A1 vs B2

29 giugno, ore 18:00: B1 vs A2

29 giugno, ore 22:00: D1 vs C2

30 giugno, ore 21:00: E1 vs F2

1° luglio, ore 03:00: G1 vs H2

1° luglio, ore 21:00: H1 vs G2

2 luglio, ore 03:00: F1 vs E2

Quarti di Finale

4 luglio, ore 21:00: QF1

5 luglio, ore 03:00: QF2

5 luglio, ore 18:00: QF3

5 luglio, ore 22:00: QF4

Semifinali

8 luglio, ore 21:00: SF1

9 luglio, ore 21:00: SF2

Finale

13 luglio, ore 21:00 (MetLife Stadium, New Jersey)

Orari partite Mondiale per Club – Dove vedere le gare

Tutte le 63 partite del torneo saranno trasmesse gratuitamente in streaming su DAZN, accessibile tramite Smart TV, smartphone, tablet, PC e console. Inoltre, alcune partite selezionate saranno disponibili in chiaro sulle reti Mediaset: Canale 5 e Italia 1, offrendo un’ampia copertura per gli appassionati italiani.