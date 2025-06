Nuovo finanziamento da 900 milioni per il colosso Arvedi proprietario della Cremonese

Il gruppo Arvedi, proprietario della Cremonese squadra neopromossa in Serie A e uno dei principali operatori siderurgici europei e produttore in Italia di acciai piani al carbonio ed inox, ha sottoscritto un’operazione di finanziamento per un importo complessivo di 900 milioni di euro.

Tale cifra sarà destinata in parte a migliorare la maturity di alcuni finanziamenti in essere e anche a dare supporto a un piano di investimenti volti a incrementare la capacità competitiva grazie all’ampliamento della gamma di prodotti a più alto valore aggiunto, ad accelerare il percorso verso la neutralità carbonica e ridurre l’impatto ambientale, in coerenza con i propri obiettivi di crescita sostenibile.

Il finanziamento, articolato in diverse linee di credito a medio-lungo termine con rimborso sino a sei anni, prevede linee a scadenza per 750 milioni e linee rotative per 150 milioni. Coinvolge un pool di primarie istituzioni finanziarie italiane e internazionali, a conferma della fiducia del mercato nella solidità e nella visione industriale del Gruppo Arvedi.

BNP Paribas CIB, BNL BNP Paribas ed Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) hanno agito in qualità di Global Coordinator, Bookrunner e Sustainability Coordinators dell’operazione, Banco BPM, BPER, Credit Agricole/Cacib Italia ed Unicredit in qualità di Mandate Lead Arranger, e Cassa Depositi e Prestiti, Deutsche Bank e Monte dei Paschi come Lead Arranger. Una quota del finanziamento è assistita dalla garanzia Sace, nell’ambito del programma Archimede.

Nel 2023 Il Gruppo Arvedi ha chiuso il 2023 con ricavi pari a 6 miliardi di euro (7,7 miliardi nel 2022) e un risultato netto di 234 milioni di euro (640 milioni nel 2022). Il Margine Operativo Lordo (MOL) è stato di 522 milioni di euro (pari all’8,7% dei ricavi), mentre l’Indebitamento Finanziario Netto (IFN) si è attestato a 433 milioni di euro, in riduzione rispetto ai 513 milioni del 2022.