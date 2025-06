Inter, ufficiale il riscatto di Zalewski: l’impatto a bilancio per i nerazzurri e la Roma

Ora è ufficiale, l’Inter ha riscattato Nicola Zalewski dalla Roma. Il giocatore polacco si era trasferito lo scorso gennaio in nerazzurro in prestito con diritto di riscatto, esercitato ieri dalla società milanese. “FC Internazionale Milano comunica di aver esercitato il diritto di riscatto di Nicola Zalewski dall’AS Roma”, si legge nella nota del club. “Il centrocampista polacco classe 2002, che da febbraio ha collezionato 17 presenze con la maglia nerazzurra, diventa un giocatore dell’Inter a titolo definitivo”.

“L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Nicola Zalewski all’Inter”, la comunicazione ufficiale invece del club giallorosso. “Nel mercato invernale l’esterno si era trasferito all’Inter in prestito fino al termine della stagione, facendo parte della rosa nerazzurra arrivata in finale di Champions League. Cresciuto nel settore giovanile giallorosso, Zalewski ha collezionato 123 presenze e 2 gol con la maglia della Roma. In bocca al lupo per il futuro, Nicola!”, conclude la Roma.

Zalewski stipendio Inter, l’impatto a bilancio per il club nerazzurro

Lo scorso gennaio, Zalewski si era trasferito in nerazzurro in prestito oneroso da 600mila euro, con un ingaggio pari a circa 500mila euro netti (circa 925mila euro lordi) per sei mesi: una operazione che ha comportato così costi a bilancio per l’Inter pari circa 1,5 milioni di euro, considerando il costo del prestito e lo stipendio lordo.

Ora il club nerazzurro ha riscattato il giocatore a 6,5 milioni di euro, mentre Zalewski ha firmato un contratto fino al 2029 da 1,8 milioni di euro netti annui. A partire dall’1 luglio i costi a bilancio cambieranno: gli ammortamenti saranno pari a 1,6 milioni di euro annui, mentre l’ingaggio lordo peserà per circa 3,3 milioni di euro, con un costo complessivo a bilancio annuo pari a 4,9 milioni di euro.

Zalewski all’Inter: la plusvalenza per la Roma

La cessione a titolo definitivo di Zalewski all’Inter garantirà una plusvalenza totale alla Roma. Proveniente dal settore giovanile, Zalewski nel bilancio del club giallorosso aveva un costo storico pari a 150mila euro (come compenso agenti), con un valore netto pari a 30mila euro al 30 giugno 2024 che è sceso ulteriormente nel corso dell’esercizio 2024/25, in cui è arrivato il rinnovo (necessario per il prestito all’Inter). Il club giallorosso incassa quindi una plusvalenza di 6,5 milioni di euro.