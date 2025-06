Roma, le nuove maglie a luglio: presentate senza sponsor

Dopo aver presentato Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore e avendo la conferma della presenza di Claudio Ranieri, la Roma guarda definitivamente verso la prossima stagione che la vedrà nuovamente impegnata anche in Europa League con il chiaro obiettivo di centrare in campionato quella qualificazione in Champions, competizione che manca da troppi anni all’Olimpico giallorosso.

E il primo passo ufficiale, in attesa di nuovi acquisti durante la sessione di mercato estiva che aprirà fra una settimana, riguarda le divise da gioco che Lorenzo Pellegrini e compagni indosseranno nelle partite della stagione 2025/26.

Come riporta l’edizione odierna de Il Romanista, l’8 luglio il club presenterà, e metterà in vendita presso gli store ufficiali sia fisici che in quello online, ai tifosi la nuova maglia della Roma che sarà ancora firmata da Adidas.

Per la prima maglia 2025/26 tornerà centrale il rosso, dopo che nelle ultime due stagioni si è andati su tonalità differenti con un disegno che richiama quello utilizzato dal famoso brand di abbigliamento sportivo per le divise di Francia e Germania durante i Mondiali 2006 proprio nel paese teutonico e, ovviamente, vinti dall’Italia.

Sul petto apparirà lo stemma della Lupa, anche se per lo stemma vecchio tanto atteso dai tifosi ci sarà ancora da aspettare una stagione fino alla 26/27, ma la novità assoluta riguarderà la porzione sottostante, quella che è dedicata al main sponsor. Infatti, dopo due stagioni, si interrompe la partnership fra la Roma e Riyadh Season, con cui non sembra ci siano tavoli aperti per un rinnovo di un accordo che aveva anche acceso più di qualche polemica toccando anche ambienti politici.

Ma in attesa di conoscere quale sarà il main sponsor che comparirà sulle maglie della Roma 25/26, i tifosi potranno assistere alla presentazione a breve giro di posta anche della terza divisa, in programma a quanto filtra al momento il prossimo 23 luglio. Sul petto ci sarà l’acronimo ASR di colore ore su una maglia bianca, che per la prima volta è stato scelto come colore dominante della terza divisa da gioco e non della seconda. Le iconiche tre strisce Adidas saranno invece verdi andando a creare l’accostamento di colori che omaggerà così la società calcistica Alba, una dei tre club che ha creato la base per la fondazione della Roma nel 1927.

Infine, la seconda maglia, che come negli ultimi anni, strizzerà l’occhio a un pubblico più giovane. Il colore principale sarà l’arancio con dei bordi neri e il lupetto di Gratton come stemma con la presenza di una saetta gialla sottostraccia, a richiamare il simbolo di Giove, divinità principale della Capitale. Per questa divisa il club ha scelto il 28 agosto come pre-lancio, quindi a campionato iniziato, mentre l’11 settembre si terrà quello ufficiale.