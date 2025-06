Stellantis, tanti i dossier al vaglio dell'AD Filosa: ipotesi taglio per Lancia

Da oggi Antonio Filosa è ufficialmente il nuovo amministratore delegato di Stellantis e proprio per questo c’è grande attesa per il suo piano strategico per il rilancio della società dell’automotive di cui Exor (la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla anche la Juventus) è il primo azionista.

Come riporta Moneta, l’inserto dei quotidiani Giornale e Libero, c’è particolare curiosità per come Filosa gestirà la situazione in Italia, che dopo l’era Carlos Tavares ha registrato un periodo di forte crisi, che potrebbe portare il gruppo a recuperare risorse importanti magari vendendo un marchio storico dell’automotive italiano.

In particolare sono sotto osservazione marchi storici come Maserati, Lancia, Alfa Romeo e Abarth, con quest’ultima che non ha dato risposte positive nel tentativo di elettrificazione con il sound digitale che è stato accolto con molto scetticismo.

Proprio secondo le ultime indiscrezioni proprio Lancia sarebbe il marchio più a rischio. La nuova Ypsilon non vende come previsto, ha un prezzo elevato e nello stile ricorda modelli Peugeot o Opel, marchi “cugini” all’interno dello stesso gruppo. All’estero, inoltre, il nome Lancia ha perso fascino e in molti mercati è praticamente scomparso, nonostante gli sforzi fatti sotto la gestione FCA di Sergio Marchionne.

Il dossier sarà da oggi sulla scrivania di Filosa che dovrà scegliere se proseguire con i vari progetti in cantiere o adottare altre strategie. Infatti, molti osservatori continuano a sottolineare come la precedente Ypsilon, un po’ come accade ancora per la Fiat Panda, continuava a garantire buoni volumi di vendita. E proprio per questo si potrebbe fare un ultimo tentativo di rilancio del marchio.

E per gli altri marchi in difficoltà? Maserati non dovrebbe subire stravolgimenti, nonostante le avances di investitori arabi, cinesi o altri magnati internazionali. Stessa sorte per Alfa Romeo: il piano di lanciare la nuova Stelvio solo in versione elettrica ha causato ritardi pesanti, e ora il progetto è in fase di revisione a Cassino, con conseguente perdita di tempo prezioso. Per Abarth, così come per il marchio francese Ds, anch’esso in affanno, esisterebbero comunque delle soluzioni. Abarth potrebbe diventare l’etichetta sportiva per dare un carattere più grintoso ai modelli di tutto il gruppo. Ds, invece, potrebbe puntare sul segmento premium, legandosi in particolare a Citroen. Tutto questo sarà valutato da Filosa nelle prossime settimane prima delle decisioni che prenderà il nuovo amministratore delegato di Stellantis.

