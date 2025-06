Nuova collaborazione fra Haier, brand numero uno al mondo nel settore dei grandi elettrodomestici, e DAZN, piattaforma di sport in streaming che in Italia detiene i diritti televisivi del campionato di Serie A.

Il 20 giugno Haier ha presentato i nuovi modelli della propria gamma Smart Tv con l’intenzione di offrire un’esperienza d’intrattenimento ancora più ambiziosa: completa, immersiva e memorabile. Proprio in questa ottica va letta la collaborazione con DAZN.

Infatti, dal 1° luglio chi acquisterà uno dei modelli di punta della gamma Haier — tra OLED, QD-MiniLED e QLED — con la possibilità di ricevere 12 mesi di abbonamento a DAZN Standard (dai 6 ai 12 mesi in base al modello di Smart Tv acquistato) per vivere lo sport come mai prima d’ora. Dall’altro, l’accordo si amplia anche sul fronte media ed editoriale, con attivazioni in app che si accenderanno a partire dalla prossima stagione sportiva.

Il lancio di questa collaborazione è stato celebrato con la Extraordinary Champions Night, un evento esclusivo allo Stadio San Siro di Milano, trasformato per l’occasione in un tempio di design, innovazione e passione sportiva. A suggellare la partnership con DAZN, la partecipazione di Diletta Leotta, volto iconico della piattaforma leader nell’intrattenimento sportivo a livello globale e madrina d’eccezione della serata. Un debutto che rappresenta molto più di un semplice ampliamento dell’offerta: è una mossa strategica che rafforza la visione di Haier verso un ecosistema domestico sempre più connesso, personalizzabile e ad alte prestazioni.

«Con i nuovi Smart TV non vogliamo semplicemente introdurre un altro prodotto sul mercato, vogliamo cambiare le regole del gioco – ha dichiarato Emiliano Garofalo, Country Manager Italy di Haier Europe –. Haier sceglie di distinguersi offrendo un valore tangibile, combinando le migliori tecnologie disponibili con un’esperienza unica. Grazie alla partnership con DAZN, offriamo ai nostri utenti emozioni autentiche e condivise, portando lo sport ed il calcio nelle loro case. È così che immaginiamo il futuro dell’intrattenimento domestico: connesso, coinvolgente e costruito intorno alle persone e alle loro passioni».

La nuova linea TV Haier si distingue per la varietà dell’offerta e l’integrazione delle tecnologie più avanzate. Al vertice troviamo gli OLED, con i modelli C95 e C90, con neri perfetti, contrasto infinito e una visione impeccabile da ogni angolazione. Inoltre, la bassa emissione di luce blu, certificata TUV, contribuisce a ridurre l’affaticamento visivo, anche durante visioni prolungate.

Accanto agli OLED, i modelli QD-MiniLED M96, M95, M90, M80: migliaia di LED indipendenti offrono neri profondi e immagini brillanti, per prestazioni eccezionali in qualsiasi condizione, anche in piena luce. Completano la gamma le soluzioni QLED e LED, perfette per chi cerca prestazioni elevate, design ricercato e un’interfaccia utente intuitiva e reattiva.

La gamma assicura una luminosità di picco fino a 2200 Nits e supporta tutti i principali formati HDR, tra cui HLG, HDR10, HDR10+ (anche in versione Adaptive) e Dolby Vision IQ. Il sensore di luminosità ambientale regola automaticamente e in tempo reale luminosità e contrasto per un’immagine sempre ottimizzata. Con televisori che vanno da 32 a 100 pollici, Haier offre soluzioni per ogni esigenza abitativa. Ma lo sguardo è già proiettato al futuro: il nuovo modello M96, in arrivo entro fine anno, porterà la tecnologia QD-Mini LED fino a 115 pollici, con un livello di brillantezza, contrasto e profondità incredibili per uno schermo di queste dimensioni, potenziato da funzionalità smart avanzate e Intelligenza Artificiale integrata.

Grazie alla tecnologia AI Vocal Separation, basata su meccanismi di machine learning, il TV è in grado di riconoscere la posizione delle voci sullo schermo e riprodurre il suono in modo coerente con l’immagine: l’audio proviene esattamente dal punto in cui si svolge la scena.

Inoltre, il Solar Cell Remote, disponibile per i modelli OLED e QD-MiniLED, è un telecomando ecosostenibile dotato di batteria ricaricabile e un pannello solare integrato che consente la ricarica autonoma della batteria, eliminando la necessità di pile usa e getta.

L’ambiente Smart TV è sempre più importante e non a caso Haier ha deciso di affidarsi alla soluzione più supportata dai produttori di App: i televisori si basano sulla piattaforma Google TV, dall’interfaccia evoluta e nativamente integrata con i comandi vocali e il Google Assistant. I modelli top di gamma dispongono anche di array microfonici capaci di catturare la voce anche a distanza e reagire di conseguenza in maniera intelligente ai comandi vocali dell’utente, che può impartirli direttamente dal divano anche senza toccare il telecomando.

La gamma di TV Haier si basa quasi interamente su un processore Quad Core che si appoggia a capacità generose di memoria, per prestazioni elevate non solo nel gioco, ma anche e soprattutto nella gestione dell’interfaccia grafica, delle app e nella navigazione smart, reattiva e intuitiva. Con l’arrivo dei TV, l’ecosistema connesso di hOn si arricchisce ulteriormente. Le Smart TV Haier, infatti, si possono controllare direttamente dallo smartphone attraverso l’app hOn: cambio canale, regolazione volume, spegnimento, accesso e navigazione su piattaforme/app di streaming, tutto gestibile in modo semplice e intuitivo, senza bisogno del telecomando. L’app permette inoltre di consultare il manuale utente e contattare l’assistenza, per un’esperienza davvero integrata.

Pensata anche per gli amanti di sport e gaming, la gamma Haier dispone di porte HDMI 2.1 che rendono questi TV ideali per i gamer più esigenti. Grazie ad un refresh rate fino a 144Hz e alla funzione VRR – Variable Refresh Rate – si assicura fluidità, reattività e immagini sempre stabili, anche nelle azioni più rapide. Con il VRR, la frequenza di aggiornamento si adatta dinamicamente al frame rate della console o del PC frame per frame, eliminando scatti, discontinuità e interruzioni. I TV Haier supportano anche lo standard AMD FreeSync per la massima compatibilità anche con i PC da gaming, fino al livello premium PRO. Inoltre, la modalità gaming automatica – ALLM -, riconosce la console all’accensione e configura conseguentemente l’ingresso, riducendo la latenza.

A un’immagine perfetta corrisponde un suono all’altezza. I televisori Haier supportano tecnologie audio avanzate come Dolby Atmos, che ricrea un ambiente tridimensionale avvolgente, capace di restituire ogni dettaglio con realismo sorprendente – dal rombo di un’auto da corsa al boato di uno stadio. Haier si affida a partner di eccellenza: i modelli OLED e QD-MiniLED M95 con soundbar integrata montano sistemi di diffusione audio Harman Kardon, sinonimo di precisione sonora; mentre i MiniLED M80 e M96 si affidano a speaker KEF, marchio leader nel design acustico. Inoltre, la tecnologia dbx-tv migliora la chiarezza e l’equilibrio sonoro. Il risultato è un audio ricco, dinamico e perfettamente sincronizzato con la qualità visiva, che valorizza ogni contenuto – dai film alle serie, dai videogiochi agli eventi sportivi – trasformando la visione in un’esperienza multisensoriale indimenticabile.

Con questo ingresso in un nuovo segmento di mercato, Haier rafforza il proprio posizionamento premium e accelera il percorso verso un ecosistema domestico connesso e personalizzato per offrire un’esperienza su misura, coinvolgente, intuitiva e di altissima qualità.