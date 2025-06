Roma, rischio ritardi per il nuovo stadio: progetto definitivo in autunno 

I ritardi sulla tabella di marcia ci sono e c’è il rischio che la prima gara della Roma nel nuovo stadio di Pietralata non si giochi nella stagione 2027/28, in occasione del Centenario del club. Tuttavia, da Trigoria hanno assicurato ieri che «ritardi non ce ne sono» e non ce ne saranno. E che gli sforzi, lungo il sentiero della burocrazia, porteranno alla fine al risultato sperato nei tempi.

Eppure, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la presentazione del progetto definitivo, inizialmente prevista per la primavera, slitterà ora a settembre o a inizio ottobre. Una svolta, però, sembra comunque dietro l’angolo. Perché, da quanto filtra dagli uffici comunali, entro una settimana sarà presentata in Comune la tanto attesa relazione tecnica dell’agronomo ingaggiato dal Campidoglio sull’area boschiva individuata attorno al punto in cui sorgerà l’impianto.

Un “parere” importante che non implicherà comunque uno stop al progetto, come chiedono invece i comitati di quartiere. A redigere l’elaborato tecnico Mauro Uniformi, presidente del Consiglio dell’Ordine Agronomi e Forestali, e uno staff che lavora a tempo pieno sul documento. Da cui, in sostanza, dipenderà la tempistica del piano.

Perché la Roma, che prosegue gli scavi archeologici nelle aree prive di alberi, potrà così provvedere – relazione alla mano – al progetto delle opere di compensazione dell’area boschiva con l’impianto del maggior numero di alberi possibile. In modo da rendere lo stadio “green” (con 9 ettari di superficie verde e un parco sostenibile di 93mila mq).

Il cambio di passo, dunque, sembra alle porte. E l’assessore all’Urbanistica, Maurizio Veloccia, ieri tra l’altro ha detto: «Lo stato di avanzamento delle indagini va avanti speditamente: la Roma prevede di terminare la parte archeologica entro tre mesi salvo cause non imponibili ai propri tecnici».