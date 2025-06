Colpo di scena, Cellino iscrive il Brescia in Serie C: cosa cambia nei ripescaggi 

Un altro colpo di scena nell’intricata vicenda che ha travolto il Brescia (il caso dei crediti fiscali, che ha portato alla penalizzazione e alla conseguente retrocessione dei lombardi in Serie C) e che, di conseguenza, coinvolge anche il discorso di riammissioni e ripescaggi.

Il presidente e patron della società Massimo Cellino ha deciso a sorpresa di presentare la domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie C nonostante abbia saltato la scadenza dello scorso 6 giugno. Le Rondinelle avevano infatti tempo fino al 24 giugno per presentare altri documenti utili all’iscrizione, beneficiando di un’apposita deroga concessa dalla FIGC ai club che al 6 giugno erano ancora in bilico tra B e C (per Salernitana e Sampdoria, impegnate nel playout, il limite è addirittura il 26).

Questo significa che entro il 24 il Brescia avrebbe potuto ancora chiedere formalmente l’iscrizione in C, pur nella certezza di vederla rigettata perché il mancato pagamento di quegli stipendi e contributi rappresentava un requisito fondamentale. Perché allora Cellino ha deciso di portare avanti una pratica inutile dal punto di vista sportivo?

Chi giocherà in Serie C? Le ragioni della strategia del Brescia

La ragione (si va per ipotesi, in assenza di dichiarazioni ufficiali) può risiedere in una strategia legale in vista dei ricorsi davanti alla giustizia ordinaria, nei quali l’imprenditore sardo proverà a dimostrare di essere stato vittima di una presunta truffa. Resta però una strategia priva di valore per l’ordinamento sportivo, visto che l’iscrizione verrà rigettata.

Una circostanza che apre alla concreta possibilità di ripescaggio nei professionisti del Ravenna, primo nella graduatoria per i ripescaggi della Lega Nazionale Dilettanti grazie al punteggio maturato sul campo e soprattutto alla vittoria della Coppa Italia Serie D.

Chi giocherà in Serie C? Il Ravenna al posto del Caldiero Terme

Qualora la domanda del Brescia dovesse essere respinta dalla CoViSoc (e così sarà), il Ravenna prenderebbe il suo posto in Serie C a scapito del Caldiero Terme che invece avrebbe avuto diritto alla riammissione in caso il Brescia non avesse presentato alcuna documentazione.

Il posto di un club che si vede bocciare la pratica di iscrizione viene infatti riempito scorrendo la graduatoria dei ripescaggi, in cui l’Inter U23 è al primo posto (e infatti subentrerà alla Spal) e il Ravenna al secondo. A differenza della riammissione, ovviamente, per il ripescaggio vanno rispettati requisiti strutturali ed economici, tra i quali il versamento a fondo perduto di 300mila euro e una fideiussione aggiuntiva.

Il Ravenna dovrà attendere quindi il responso della commissione di vigilanza delle società sportive professionistiche atteso per la fine di giugno. Nel frattempo, però, ha già prodotto tutti gli incartamenti necessari per richiedere il ripescaggio.