Calcio ancora in attesa, in CdM rinviata la norma sul commissario stadi 

Fumata grigia per la norma sul commissario stadi, una figura prevista dal Governo che dovrebbe sbloccare investimenti già programmati sulle infrastrutture in Italia per 4,5/5 miliardi di euro. La nomina è inoltre funzionale a snellire i lavori verso l’organizzazione di EURO 2032, che vede l’Italia in prima linea insieme alla Turchia.

Il ministro per lo Sport e per i Giovani Andrea Abodi è intervenuto in conferenza stampa a margine del Consiglio dei Ministri odierno, spiegando che il Decreto approvato prevede t capi e sedici articoli. Il primo è destinato a misure dedicate a Milano-Cortina, con novità relative alla sicurezza dei giochi, il commissario che si occuperà di una parte significativa di logistica per le Paralimpiadi e misure di contrasto al match fixing.

Il secondo riguarda tutta la parte relativa ai grandi avvenimenti: America’s Cup e attività di rigenerazione urbana per lo svolgimento della manifestazione sportiva, i Giochi del Mediterraneo e le finali ATP in Italia per i prossimi cinque anni, fino al 2030. Il terzo capo riguarda la sicurezza sugli impianti di sci.

Il secondo articolo riguarda invece la commissione indipendente ex Covisoc, che entrerà in operatività nel mese di luglio. La norma consente di rendere più efficace la struttura di questa commissione. L’ultima norma, anche questa particolarmente significativa, riguarda gli arbitri e tutte le figure tecniche, con l’omologazione delle pene per quanto riguarda la punibilità degli atti nei loro confronti esattamente come accade per gli agenti di pubblica sicurezza.

Nulla da fare, come detto, per il commissario stadi, come spiegato dallo stesso Abodi: «Non troverete ancora il commissario stadi del quale ho parlato molto. Per rendere ancora più tempestiva ed efficace l’operatività del commissario e di tutta la struttura commissariale, abbiamo ritenuto opportuno fare ancora qualche giorno di approfondimento. Sarà la prima proposta che farò in termini di emendamento. Il CdM ha aderito a questa mia iniziativa, dando pieno sostegno a questa attività e che troverà attuazione in piena conversione del Decreto».

A proposito dei nomi circolati per il ruolo, Abodi ha detto la sua su Federico Sboarina: «E’ un qualificato esperto e consigliere giuridico, che sta lavorando su diversi decreti attuativi. Non rientra per ora nella rosa dei nomi sulla base dei quali sceglieremo il commissario stadi, per volontà reciproca».