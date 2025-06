Pavel Nedved lascia l’Arabia Saudita: sarà il Dg della Repubblica Ceca 

Dietro le quinte del calcio ceco si prepara un grande ritorno in Nazionale. Una delle leggende più importanti, Pavel Nedved, secondo quanto riportato da inFotbal.cz, sta per concludere la sua esperienza nel club saudita Al Shabab e diventerà il nuovo direttore generale delle rappresentative ceche. «L’accordo è stato concluso ed è il primo passo significativo di David Trunda nella sua funzione di presidente», spiegano fonti informate sulla questione.

«Posso confermare che ho deciso di presentare alla prossima riunione del Comitato Esecutivo della FACR la proposta di nomina di Pavel Nedved alla carica di direttore delle rappresentative ceche, con responsabilità diretta per la nazionale maggiore e per l’Under 21», ha dichiarato il presidente della Federcalcio ceca David Trunda.

«Sono molto felice che il vincitore del Pallone d’Oro e manager di successo di un grande club europeo abbia deciso di accettare l’offerta. La proposta ha anche il sostegno degli altri membri del Comitato Esecutivo della FACR, quindi confido che Pavel Nedved sarà ufficialmente nominato già martedì».

Con i nuovi compiti e l’impegno richiesto, è logico che Nedved concluda il suo incarico in Arabia Saudita. Qui era arrivato dopo l’esperienza come vicepresidente della Juventus, che si era chiusa – insieme a quella dell’ex presidente bianconero Andrea Agnelli – a seguito dell’inchiesta di fine 2022 su plusvalenze e manovre stipendi.

Nedved aveva già sfiorato il ritorno in nazionale in passato, ma a gennaio 2024 aveva rifiutato l’offerta dell’allora presidente della FACR Petr Fousek. Ora, sotto la nuova guida di David Trunda, ha accettato di tornare in patria.