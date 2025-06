Europei Under 21: il tabellone del torneo continentale

Gli Europei Under 21, che si giocheranno in Slovacchia, sono pronti a prendere il via con gli Azzurrini di Carmine Nunziata che sono fra le nazionali favorite per la vittoria in finale. Un successo dell’Italia al torneo continentale manca dal 2024.

La competizione UEFA inizierà mercoledì 11 giugno e vede di 16 nazionali divise in quattro gruppi da quattro. Ad accedere alla fase finale del torneo saranno le prime due di ogni raggruppamento dando vita agli ottavi di finale, con un tabellone già definito ai tempi del sorteggio dei gironi, fino alla finalissima del 28 giugno a Bratislavia.

Tabellone Europei Under 21 – Come seguire il torneo continentale

L’Italia Under 21 sarà sempre visibile in chiaro in esclusiva sui canali Rai (le gare della fase a gironi saranno trasmesse su Rai 2) e in streaming su RaiPlay. Per seguire invece tutto il torneo continentale sarà necessario collegarsi con la piattaforma UEFA TV, anch’essa gratuita dopo la registrazione, che trasmetterà tutte le altre partite della competizione.

Tabellone Europei Under 21 – I convocati dell’Italia del Ct Nunziata

In totale gli Azzurrini scelti dal Commissario tecnico sono 23:

Portieri: 1 Sebastiano Desplanches (Palermo), 22 Jacopo Sassi (Crotone), 12 Gioele Zacchi (Latina);

1 Sebastiano Desplanches (Palermo), 22 Jacopo Sassi (Crotone), 12 Gioele Zacchi (Latina); Difensori: 15 Diego Coppola (Hellas Verona), 6 Daniele Ghilardi (Hellas Verona), 19 Gabriele Guarino (Carrarese), 13 Michael Kayode (Brentford), 5 Lorenzo Pirola (Olympiacos), 3 Matteo Ruggeri (Atalanta), 16 Riccardo Turicchia (Juventus), 2 Mattia Zanotti (Lugano);

15 Diego Coppola (Hellas Verona), 6 Daniele Ghilardi (Hellas Verona), 19 Gabriele Guarino (Carrarese), 13 Michael Kayode (Brentford), 5 Lorenzo Pirola (Olympiacos), 3 Matteo Ruggeri (Atalanta), 16 Riccardo Turicchia (Juventus), 2 Mattia Zanotti (Lugano); Centrocampisti: 23 Alessandro Bianco (Monza), 8 Cesare Casadei (Torino), 18 Issa Doumbia (Venezia), 14 Giovanni Fabbian (Bologna), 21 Jacopo Fazzini (Empoli), 7 Cher Ndour (Fiorentina), 20 Niccolò Pisilli (Roma), 4 Matteo Prati (Cagliari);

23 Alessandro Bianco (Monza), 8 Cesare Casadei (Torino), 18 Issa Doumbia (Venezia), 14 Giovanni Fabbian (Bologna), 21 Jacopo Fazzini (Empoli), 7 Cher Ndour (Fiorentina), 20 Niccolò Pisilli (Roma), 4 Matteo Prati (Cagliari); Attaccanti: 9 Giuseppe Ambrosino (Frosinone), 11 Tommaso Baldanzi (Roma), 10 Wilfried Gnonto (Leeds United), 17 Luca Koleosho (Burnley). Il calendario degli Azzurrini: Italia -Romania 1-0

-Romania 1-0 Italia -Slovacchia 1-0

-Slovacchia 1-0 Italia-Spagna, martedì 17 giugno ore 21.00 – diretta su Rai 2

Tabellone Europei Under 21 – La fase a gironi

Ecco di seguito come sono composti i quattro gironi degli Europei Under 21 2025 che si giocheranno in Slovacchia:

GIRONE A

Spagna 9

Italia 9

Slovacchia 3

Romania 0

GIRONE B

Germania 9

Inghilterra 4

Repubblica Ceca 3

Slovenia 1

GIRONE C

Portogallo 7

Francia 7

Georgia 3

Polonia 0

GIRONE D

Danimarca 7

Olanda 4

Ucraina 3

Finlandia 2

Tabellone Europei Under 21 – Tutti gli incroci fino alla finalissima

Come detto, la fase finale degli Europei Under 21 è già stata definita ed è la seguente:

QUARTI DI FINALE

Spagna vs Inghilterra

Portogallo vs Olanda

Germania vs Italia

Danimarca vs Francia

SEMIFINALI

Vincente Spagna/2B vs Vincente Portogallo/2D

Vincente 1B/Italia vs Vincente Danimarca/Francia

FINALE