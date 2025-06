Verona, finisce l'era Setti: l'ex patron lascia il club dopo 13 anni

Nella giornata di ieri, il rapporto fra l’Hellas Verona e Maurizio Setti, patron del club fino a inizio anno, si è concluso ufficialmente con una stringata nota ufficiale apparsa sul sito della società scaligera.

«Hellas Verona FC S.p.A. comunica la cessazione del rapporto con Maurizio Setti in qualità di Senior Advisor sulle attività calcistiche. Il Club gli augura il meglio per le sue future sfide professionali», si legge nella nota apparsa sul sito ufficiale del club di proprietà della società statunitense Presidio Investors.

Si interrompe così un rapporto lungo 13 anni, di cui gli ultimi mesi hanno visto Setti rimanere nel club come consulente della nuova proprietà statunitense. Con Setti alla guida del club scaligero sono arrivate tre promozioni in A (con in panchina Mandorlini, Pecchia e Aglietti) e due retrocessioni in B nel 2016 e nel 2018. Insomma, il bilancio non può che essere positivo visti i tanti anni, 10 in totale, trascorsi nel massimo campionato italiano.

Inoltre, sono numerosi anche talenti lanciati in questi anni (da Simeone a Barak, passando per Caprari e Jorginho), senza dimenticare i grandi campioni transitati da Verona. Un esempio significativo è quello di Luca Toni, campione del Mondo 2006, che nel 2014/15 riuscì addirittura a vincere, a pari merito con Mauro Icardi allora all’Inter, il titolo di capocannoniere del campionato. Non vanno dimenticati nemmeno Saviola, Rafa Marquez e Pazzini nel conteggio delle stelle passate da Verona, anche se in realtà solamente l’ultimo ha lasciato un segno tangibile del suo passaggio in gialloblù.

Negli anni, come spesso capita alle società medio-piccole, sono state importanti le plusvalenze, usate anche per ridare ossigeno importante ai conti del club, specialmente negli ultimi anni di proprietà Setti. Punto a favore, infine, è anche lo sviluppo del settore giovanile con risultati più che apprezzabili che hanno visto la Primavera raggiungere risultati mai visti dalle parti gialloblù con i playoff che sono stati sfiorati quest’anno.