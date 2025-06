Gattuso: «Tornare ai Mondiali fondamentale. E non è vero che in Italia non ci sono talenti»

Quest’oggi inizia ufficialmente l’era Gennaro Gattuso come commissario tecnico dell’Italia. Il nuovo Ct azzurro è intervenuto questa mattina in conferenza stampa.

«Tornare al Mondiale per il nostro calcio è fondamentale: mi aspetta un lavoro difficile, ma di facile nella vita non c’e’ nulla – le prime parole di Gattuso –. Sento spesso dire che il nostro calcio non ha talanti: ma i giocatori ci sono, serve metterli nelle condizioni di dare il loro meglio. Per me è un sogno che si avvera. C’è poco da parlare, tanto da lavorare».

Su quello che serve dopo un momento negativo culminato con la netta sconfitta con in Norvegia: «La Nazionale ha bisogno di entusiasmo, voglia di stare insieme, di essere uniti. Nella mia testa so cosa bisogna fare: ritrovare l’entusiasmo. Chi viene a Coverciano deve farlo con entusiasmo e aver voglia di creare una famiglia. Ora dobbiamo recuperare quella mentalità che ci ha contraddistinto per tanti anni».

«C’è un dato che deve farci riflettere, 68% stranieri in Italia – ha aggiunto Gattuso – a livello giovanile è stato fatto un grande lavoro, ma dopo l’Under 19 i giocatori si perdono un po’. Dobbiamo far crescere i nostri giocatori».