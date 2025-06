E’ prevista per la giornata odierna, alle ore 12.45 da remoto, l’udienza di trattazione nel merito davanti al Tribunale Federale Nazionale (Tfn) del ricorso della Salernitana contro il rinvio del playout con il Frosinone e la fissazione delle nuove date dell’attuale, decisioni prese dalla FIGC e dalla Lega Serie B.

Venerdì scorso, lo stesso Tribunale federale nazionale in via cautelare aveva già respinto l’istanza del club campano, che chiedeva il rinvio dello spareggio con la Sampdoria (l’andata si è conclusa sul 2-0 per i blucerchiati) e l’eventuale allargamento a 21 squadre del prossimo campionato di calcio cadetto.

Salernitana ricorso playout – Ribaltone in caso di accoglimento

Qualora il ricorso fosse accolto, ci sarebbe un nuovo ribaltone, con il blocco del playout. Ma la sensazione è che la Salernitana incasserà un altro rigetto. D’altra parte, il Tfn è già stato chiaro venerdì nel cautelare, respinto anche per profili di contenuto organizzativo sportivo (riguardo l’allargamento del campionato) esulanti da aspetti giuridici.

La Salernitana però non si arrenderà. E in caso di sconfitta ai playout continuerà la sua “battaglia” davanti alla Corte d’Appello e fino a TAR e Consiglio di Stato. Il ritorno della doppia sfida, nel frattempo, è stato rinviato al 22 giugno dopo il caso di intossicazione alimentare che ha coinvolto diversi tesserati tra calciatori e staff.