Dopo l’addio al Milan di quasi dieci anni fa, la famiglia Berlusconi sarebbe pronta a uscire per la seconda volta dal mondo del calcio. La cassaforte Fininvest è vicina a vendere il Monza a un gruppo di investitori statunitensi riunito dall’ex manager della Roma, Mauro Baldissoni. La cordata dovrebbe rilevare in un primo momento l’80% del capitale del club brianzolo per poi salire al 100% nel giro di un anno.

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, nell’operazione il Monza, appena retrocesso in Serie B, riceverebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro. Se la struttura dell’affare troverà le parti d’accordo, la firma della cessione del Monza potrebbe arrivare a breve, forse già nel giro di qualche giorno. La proposta della cordata americana non sarebbe l’unica sul tavolo di Fininvest, ma al momento appare quella con maggiori possibilità di successo.

Una volta definito il passaggio delle quote da Fininvest alla nuova proprietà USA, Baldissoni — che già aveva propiziato l’ingresso nel capitale della Roma di Thomas DiBenedetto e poi di James Pallotta — dovrebbe diventare amministratore delegato del Monza, mentre Nicholas Burdisso, fino allo scorso anno il direttore tecnico della Fiorentina e attualmente fermo, assumerebbe il ruolo di direttore sportivo del club.

Resta da capire se Adriano Galliani, attuale AD del Monza, rimarrà e, nel caso, con quale veste. La sensazione è che qualsiasi decisione riguardo al futuro ruolo del dirigente che ha messo anima e cuore nel progetto sarà presa di concerto con Fininvest. Possibile una sua permanenza per supervisionare il passaggio dalla gestione Berlusconi a quella nuova.