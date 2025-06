Nazionale, inizia l'era Gattuso: dove vedere la conferenza stampa di presentazione

Inizia ufficialmente l’era Gattuso. La Nazionale italiana riparte dall’ex centrocampista che in maglia azzurra ha vinto il Mondiale 2006 in Germania. La missione sarà proprio centrare la qualificazione alla competizione iridata del 2026.

Il cammino degli Azzurri non è affatto iniziato bene con la pesante sconfitta in Norvegia, che ha portato all’addio di Luciano Spalletti, presente comunque in panchina nel successo interno per 2-0 sulla Moldova. Gattuso, che farà ufficialmente il suo esordio a settembre, nella prima pausa per le nazionali della stagione 2025/26, come prima cosa dovrà risollevare il morale dei calciatori, sembrati scarichi nel doppio impegno di qualche settimana fa.

Presentazione Gattuso dove vederla – Come seguire la conferenza stampa del nuovo Ct

Il primo impegno ufficiale per Gattuso, in attesa della doppia sfida di settembre con Estonia e in casa di Israele, sarà la conferenza stampa di presentazione che si terrà a all’Hotel Parco dei Principi di Roma.

I tifosi azzurri potranno seguire le prime parole da commissario tecnico di Gattuso in diretta televisiva e in streaming. Infatti, la conferenza stampa di presentazione del nuovo Ct, prevista per le ore 11.00, sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 2 e in streaming sulla piattaforma della FIGC, Vivo Azzurro TV e anche su RaiPlay, il servizio streaming della televisione di Stato.