Highlights Mondiale per Club: dove vederli e le info utili

Highlights Mondiale per Club – Il 2025 sarà un anno storico per il calcio internazionale: arriva la prima edizione del Mondiale per Club FIFA, torneo fortemente voluto dalla Federcalcio mondiale. Dal 14 giugno al 13 luglio 2025, 32 squadre da tutto il mondo si sfideranno negli Stati Uniti per decretare il miglior club del pianeta. Tra le protagoniste ci saranno anche Juventus e Inter, pronte a rappresentare il calcio italiano.

Anche DAZN sarà grande protagonista della manifestazione, dal momento in cui offrirà la visione di tutte le 63 partite del torneo in esclusiva e gratuitamente agli appassionati, senza dover sottoscrivere alcun abbonamento. Basterà semplicemente registrarsi alla piattaforma QUI per accedere ai contenuti della modalità “free”.

Highlights Mondiale per Club: come vederli

Uno dei temi più richiesti dai tifosi è come vedere gli Highlights Mondiale per Club. Come detto, tutte le partite del Mondiale per Club saranno visibili gratuitamente in diretta, ma chi si abbonerà (clicca qui per abbonarti) avrà accesso a funzionalità premium.

Solo per gli abbonati premium a DAZN, sono previste infatti nuove feature tecniche:

audio multicanale Dolby 5.1. e HDR per vivere il calcio come allo stadio

highlights estesi di ogni match

di ogni match possibilità di usufruire dei contenuti anche in modalità offline grazie al download, per offrire ai tifosi le emozioni del Mondiale per Club FIFA 2025 sempre a portata di mano

streaming su più dispositivi

In sostanza, tra le principali possibilità offerte dall’abbonamento, anche quella di poter vedere in replica le partite (con particolare attenzione a quelle che si disputeranno in notturna, tra cui Monterrey-Inter, Juventus-Al Ain e Inter-River Plate).

Chi si registra gratuitamente quindi avrà:

Repliche non disponibili

highlights estesi non disponibili

accesso limitato ad analisi e contenuti di approfondimento

HDR e Dolby 5.1 non supportati

Gli highlights Mondiale per Club saranno disponibili in maniera estesa solo a chi si abbonerà a DAZN.

Come registrarsi su DAZN gratis

DAZN ha lanciato una nuova funzionalità pensata proprio per chi vuole guardare eventi sportivi senza attivare un abbonamento: la modalità DAZN Free. Grazie a questa opzione, sarà possibile seguire il Mondiale per Club gratuitamente su DAZN, compresi alcuni match top della competizione, disponibili anche senza carta di credito e senza piani attivi.

Di seguito, i passaggi da seguire per vedere gratis su DAZN il Mondiale per Club, anche per quanto riguarda gli highlights Mondiale per Club. Guardare il torneo gratis su DAZN è semplicissimo, basta seguire queste semplici indicazioni:

Andare sul sito di DAZN: accedere da desktop al sito ufficiale . Nella homepage si troveranno gli eventi disponibili nella modalità gratuita, compreso il Mondiale per Club in esclusiva gratis su DAZN. Registrarsi gratuitamente: cliccare su uno degli eventi visibili senza abbonamento (riconoscibili perché non hanno il simbolo del lucchetto) e nella schermata “Guarda tutti i contenuti gratuiti di DAZN” si avrà la possibilità di creare un account gratuito premendo sul pulsante “Registrati e guarda”. Successivamente, bisogna inserire l’indirizzo e-mail nel campo apposito e cliccare su “Avanti”. Verificare l’e-mail: DAZN invierà un codice di 4 cifre alla mail indicata: va inserito nella schermata di verifica per attivare il proprio account. Creare una password: nella nuova schermata visualizzata, inserire il proprio nome e cognome negli appositi campi e creare una password sicura che bisognerà utilizzare per accedere a DAZN, indicandola nel campo “Crea una password”. Scegliere “Continua con un account gratuito”: alla fine della registrazione, cliccare su “Inizia a guardare” e, nella schermata “Vivi le emozioni dello sport”, scegliere l’opzione “Continua con un account gratuito”. Guardare gratuitamente il Mondiale per Club su DAZN: infine, collegandosi alla sezione “Home” selezionando l’apposita voce collocata nel menu in alto, si può individuare la partita del Mondiale per Club che si vuole guardare gratuitamente e cliccare sulla sua immagine di anteprima, per avviarne la riproduzione in modo totalmente gratuito.

DAZN gratis Mondiale per Club? Il numero di dispositivi

Su quanti dispositivi in contemporanea sarà possibile vedere gratis su DAZN il Mondiale per Club? Per chi si sta chiedendo se è possibile condividere la visione del Mondiale per Club gratis su DAZN con i propri familiari, la risposta è sì. Con un account gratuito DAZN, si può accedere da più dispositivi (smartphone, tablet, PC, Smart TV), ma guardare un solo evento per volta, da un dispositivo alla volta, anche per quanto riguarda gli highlights Mondiale per Club.

Per poter vedere in contemporanea da più dispositivi, si dovrebbe passare a un abbonamento a pagamento. Ma se è sufficiente guardare il Mondiale per Club in esclusiva gratis su DAZN da un solo schermo per volta, non c’è bisogno di alcun upgrade.