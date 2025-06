Ferrari (Webuild): «San Siro? Quando sarà privato vedremo se ci chiameranno»

Fra chi è in attesa di possibili sviluppi sulla questione San Siro, con relativo iter di vendita dell’attuale Meazza e delle aree limitrofe per la costruzione del nuovo stadio di Inter e Milan, c’è anche Webuild, multinazionale italiana specializzata in grandi opere che a fine 2024 ha avanzato la sua proposta per la ristrutturazione di San Siro.

«Non sappiamo ancora nulla – ha commentato il direttore generale Massimo Ferrari sulla situazione San Siro dopo la CEO Conference di Mediobanca tenutasi a Piazzetta Cuccia (Milano) –. Quando sarà privato poi vediamo se ci chiameranno»

«Noi facciamo quello che ci viene proposto, siamo al servizio un po’ dei governi, e anche adesso parteciperemo pure alle gare per lo stadio dei prossimi Mondiali in Arabia Saudita – ha aggiunto Ferrari –. Qui ci stanno grossi investimenti, abbiamo fatto quello del Qatar quindi siamo anche freschi di esperienze di ingegneri, di fornitori per seguire anche questo segmento che è molto importante».