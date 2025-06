Dopo aver visto andare in scena il Roland Garros, il tennis professionale entra ufficialmente nella sua stagione sull’erba che si concluderà con il grande appuntamento di Wimbledon. Intanto, però, è iniziato il torneo ATP di Halle. Il torneo ATP 500 si disputa dal 16 al 22 giugno 2025 presso la cittadina tedesca.

Come ogni anno, il torneo di Halle è visto come la giusta occasione per fare l’esordio sull’erba in vista dei vari tornei, dal Queen’s al già citato Slam di Wimbledon, che caratterizzano la stagione sull’erba del circuito.

Tabellone Halle 2025 – Ultimi 5 vincitori del torneo

2020 – Non disputato per Covid

– Non disputato per Covid 2021 – Ugo Humbert

– Ugo Humbert 2022 – Hubert Hurkacz

– Hubert Hurkacz 2023 – Aleksander Bublik

– Aleksander Bublik 2024 – Jannik Sinner

Tabellone Halle 2025 – La situazione

Nel tabellone Halle 2025, grande attenzione è puntata su Jannik Sinner (scopri qui quanto guadagna Sinner), attuale numero 1 del ranking mondiale e detentore del torneo. Il tennista altoatesino è chiamato a una grande reazione dopo la finale persa al Roland Garros contro Carlos Alcaraz al super tie-break del quinto set dopo essere stato in vantaggio per 2-0 non riuscendo a sfruttare ben tre match point nel quarto set.

A differenza di Sinner non parteciperà Alcaraz, ma il tabellone 2025 si presenta comunque ricco. Infatti, oltre a Sinner sono presenti, in ordine di testa di serie del torneo in base al ranking ATP:

Aleksander Zverev

Daniil Medvedev

Andrey Rublev

Francisco Cerundolo

Ugo Humbert

Tomas Machac

Karen Kachanov

Tabellone Halle 2025 – Tutte le sfide e gli incroci fino alla finalissima