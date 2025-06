Mediaset, gli azionisti approvano i dividendi: quanto incassano i Berlusconi

L’assemblea degli azionisti di MFE-MediaForEurope ha approvato il bilancio per l’esercizio 2024 e la distribuzione di un dividendo ordinario di 0,27 euro per azione sia per le azioni A che B, andando a confermare la richiesta del consiglio di amministrazione dello scorso aprile.

«L’eccellente performance registrata da Mfe nel 2024 consente di remunerare gli azionisti della società in misura significativa» si legge nella nota. L’assemblea, che si è svolta sotto la presidenza di Fedele Confalonieri, ha anche autorizzato il CdA, per un periodo di 18 mesi (fino al 18 dicembre 2026) a riacquistare, in una o più tranche, un numero massimo di azioni fino al 20% del capitale, «per assicurare la copertura dei piani di remunerazione» e per «consentire di finanziare operazioni di M&A».

I soci hanno anche deliberato di autorizzare il board, sempre per un periodo di 18 mesi, ad emettere fino a 1,5 milioni di azioni ordinarie A e ad assegnare diritti di sottoscrizione di azioni ordinarie A «al fine di emettere tali azioni per coloro che erano azionisti alla record date dell’assemblea straordinaria degli azionisti del 25 novembre 2021 e per coloro che alla record date dell’Assemblea detengono diritti di acquisto di azioni della società in base a piani di stock option/grant in essere». Approvati anche gli altri punti all’ordine del giorno, tra cui la politica di remunerazione e la relazione sulla remunerazione relativa all’esercizio 2024.

Dividendi Mediaset Berlusconi – Quanto incasserà Fininvest

Tornando ai dividendi, Fininvest – la holding della famiglia Berlusconi che controlla il 41,5% di MFE-Mediaset – possiede attualmente 116,5 milioni di azioni di categoria A e 119,2 milioni di azioni di categoria B. Complessivamente, al netto delle azioni proprie, l’azionariato di Mediaset-MFE è diviso in 561.129.302 azioni per 151,5 milioni di euro aggregati di dividendi da distribuire tra i soci.

Sulla base di questi dati, Fininvest dovrebbe incassare circa 63,6 milioni di euro. La holding della famiglia Berlusconi poi dovrà decidere se e in quale parte distribuire i dividendi derivanti da Mediaset. Se i dividendi dovessero essere distribuiti integralmente, dovranno poi essere ripartiti tra gli eredi di Silvio Berlusconi: Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi.