Regolamento playout Serie B 2025: calendario completo

Con la chiusura della stagione regolare, l’attenzione si sposta sul calendario playout Serie B, che vedrà coinvolte due squadre a caccia della salvezza per mantenere la categorie e non retrocedere, insieme al Cosenza, in Serie C.

Le due squadre classificate tra il 16° e il 17° posto si affrontano in una doppia sfida che decreterà la quarta retrocessa del campionato di Serie B 2024/25.

Regolamento playout Serie B – Le date ufficiali

Dopo il caso legato al Brescia, penalizzato con quattro punti per il caso crediti e retrocesso, la Lega Serie B ha fissato la doppia sfida per i playout tra Salernitana e Sampdoria nelle seguenti date:

Gara di andata: domenica 15 giugno in casa della 17esima classificata, la Sampdoria

in casa della 17esima classificata, la Sampdoria Gara di ritorno: venerdì 20 giugno in casa della 16esima classificata, la Salernitana

Regolamento playout Serie B – Il regolamento

Come detto, a differenza dei playoff, i playout di Serie B coinvolgono solamente due squadre per un format che rimane invariato ormai da diversi anni con una doppia sfida che vedrà la vincente salvarsi, mentre la perdente dovrà affrontare la stagione 2025/26 in Serie C.

I play-out si disputa in gare di andata e ritorno, con gara di andata sul campo della squadra quart’ultima classificata al termine del Campionato.

Ottiene la permanenza in Serie B la squadra che, a conclusione delle due gare, ha ottenuto il maggior numero di punti; in caso di parità di punteggio, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti. In caso di ulteriore parità, ottiene la salvezza sarà la squadra quint’ultima classificata al termine del Campionato; solo nel caso in cui le due squadre avessero terminato il campionato con lo stesso punteggio in classifica, la gara di ritorno prevederà anche i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.