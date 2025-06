I 20 calciatori più pagati al Mondiale per Club: dominio Al Hilal

Nella notta italiana fra sabato e domenica inizierà ufficialmente la prima edizione del Mondiale per Club FIFA negli Stati Uniti, il torneo voluto da Gianni Infantino che riunisce le migliori 32 squadre del Mondo con la vincitrice che sarà incoronata il 13 luglio dopo la finale al MetLife Stadium.

La partita d’esordio vedrà in campo Al Ahly, formazione egiziana fra le più titolate del mondo, e l’Inter Miami, formazione che rappresenta la nazione ospitante. Nelle file della franchigia della MLS c’è, ovviamente, Lionel Messi. La Pulga argentina è il calciatore più pagato del campionato a stelle e strisce e rientra nella top 20 dei giocatori più pagati che parteciperanno al Mondiale per Club grazie ai suoi 11,8 milioni di euro netti che lo piazzano però “solamente” all’undicesimo posto.

Una classifica speciale che non vede presente Cristiano Ronaldo, visto che l’Al Nassr non partecipa al torneo FIFA. Il portoghese, in caso contrario, sarebbe stato il più pagato in assoluto grazie ai circa 170 milioni di euro netti a stagione. Ma l’Arabia Saudita rimane grande protagonista grazie alla presenta negli Stati Uniti dell’Al Hilal, che ha da poco ufficializzato Simone Inzaghi come nuovo allenatore.

Calciatori più pagati Mondiale per Club – L’Al Hilal piazza sei giocatori in cima alla classifica

L’Al Hilal conta nelle proprie fila così i primi sei calciatori più pagati che parteciperanno al Mondiale per Club. Si va dai 34 milioni di euro netti a stagione dell’ex Napoli Kalidou Koulibaly ai 15 milioni del portoghese Joao Neves. Inoltre, va ricordato che questi stipendi sono esentasse, visto che non esiste il lordo per gli stipendi dei calciatori in Arabia Saudita.

Restringendo il campo alle sole squadre europee, il calciatore a guadagnare di più è Kylian Mbappé. L’attaccante francese del Real Madrid guida la classifica dei calciatori più pagati presenti al Mondiale per Club grazie al contratto faraonico siglato la scorsa estate con il club blanco che gli garantisce uno stipendio netto di 15 milioni di euro, pari a 31,2 milioni lordi. Dietro di lui ecco Harry Kane del Bayern Monaco (13,3 milioni netti) e Erling Haaland del Manchester City (12,6 milioni netti).

L’unico calciatore presente nella top 20 dei più pagati appartenente a una formazione italiana, con Inter e Juventus rappresentanti della Serie A, è il bianconero Dusan Vlahovic. Il serbo, che si piazza al 17° posto, percepisce infatti 10,5 milioni di euro netti a stagione (19,4 milioni lordi). Cifra destinata a crescere a partire dal 1° luglio fino ad arrivare a 12 milioni netti, come previsto dal contratto firmato nel 2020 e in scadenza nel 2026.

Per i nerazzurri, il calciatore più pagato della rosa è Lautaro Martinez che percepisce, grazie all’ultimo rinnovo firmato, uno stipendio di circa 9 milioni di euro netti a stagione, cifra alta per il campionato italiano ma che non basta per entrate nelle prime 20 posizioni della speciale classifica dei calciatori più pagati del Mondiale per Club, che è la seguente: