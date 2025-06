Quanto vale vincere il Mondiale per Club: tutte le cifre ufficiali per l'edizione 2025

La FIFA ha ufficializzato quanto vale il Mondiale per Club, rivelando le cifre che incasseranno i 32 club partecipanti alla prossima edizione, che si svolgerà nell’estate 2025 negli Stati Uniti.

Secondo quanto dichiarato dal presidente Gianni Infantino: «Il modello di distribuzione della Coppa del Mondo per Club FIFA rappresenta l’apice del calcio per club, con un montepremi complessivo mai visto prima, fino a 125 milioni di dollari per il club vincitore. Il torneo prevede una fase a gironi con sette partite e un sistema di playoff».

Oltre ai premi per le squadre, la FIFA ha annunciato anche un programma di investimenti di solidarietà da 250 milioni di dollari destinati al calcio di club in tutto il mondo, con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo realmente globale del movimento calcistico.

Quanto vale vincere Mondiale per Club – Il montepremi

Il montepremi del Mondiale per Club FIFA 2025 sarà pari a 1 miliardo di dollari (circa 930 milioni di euro). Questo verrà suddiviso in due componenti principali:

475 milioni di dollari (circa 440 milioni di euro) legati alla performance sportiva

525 milioni di dollari (circa 485 milioni di euro) garantiti come quota di partecipazione

Quanto vale vincere Mondiale per Club – I bonus legati ai risultati

I premi per performance sono così distribuiti:

2 milioni di dollari (1,8 milioni di euro) per ogni vittoria nella fase a gironi

1 milione di dollari (930.000 euro) per ogni pareggio nella fase a gironi

7,5 milioni di dollari (6,9 milioni di euro) per l’accesso agli ottavi

13,125 milioni di dollari (12,2 milioni di euro) per l’accesso ai quarti

21 milioni di dollari (19,5 milioni di euro) per l’accesso alla semifinale

30 milioni di dollari (27,8 milioni di euro) per la finalista

40 milioni di dollari (37 milioni di euro) per la vincitrice

Quanto vale vincere Mondiale per Club – Bonus partecipazioni

La FIFA ha anche definito i ricavi minimi garantiti per i club partecipanti, variabili in base all’area geografica: