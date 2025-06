Stop alla sponsorizzazione: il Tottenham fa causa alla Ineos di Ratcliffe 

Non soltanto il trofeo dell’Europa League strappato al Manchester United nella finale tutta inglese del San Mamès. Il Tottenham ha avviato un procedimento legale presso l’Alta Corte contro la Ineos Automotive, società di proprietà di Sir Jim Ratcliffe, azionista di minoranza dei Red Devils. I registri del tribunale indicano che gli Spurs hanno presentato un reclamo commerciale relativo alla risoluzione anticipata di un accordo di sponsorizzazione, anche se al momento non sono disponibili documenti dettagliati.

Ineos Automotive, parte del gruppo di aziende Ineos di Ratcliffe, aveva siglato nel 2022 un accordo quinquennale con il Tottenham, prima che Ratcliffe acquisisse una quota del Manchester United. L’accordo prevedeva che il veicolo Ineos Grenadier diventasse il fuoristrada ufficiale del club londinese.

In una dichiarazione ufficiale, Ineos ha fatto sapere che: «Ineos Automotive è partner del Tottenham Hotspur dal 2022, estendendo un accordo che il gruppo Ineos aveva in vigore con il club dal 2020. Abbiamo il diritto contrattuale di terminare la nostra partnership e abbiamo esercitato tale diritto nel dicembre 2024».

Nel mese di marzo è stato annunciato che Ineos ha raggiunto anche un accordo con New Zealand Rugby in merito a un contratto di sponsorizzazione di sei anni iniziato nel 2022. La federazione neozelandese aveva avviato un’azione legale contro Ineos il mese precedente, sostenendo che la società britannica non avesse pagato la prima rata della quota di sponsorizzazione prevista per il 2025, avendo scelto di interrompere anticipatamente l’accordo.