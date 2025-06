Serie B, il Tfn respinge il ricorso della Salernitana per il blocco dei playout 

E’ stata respinta dal Tribunale federale nazionale l’istanza cautelare della Salernitana per quanto riguarda il blocco dei playout di Serie B. Il clhb campano aveva presentato un ricorso contro due comunicati ufficiali della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), chiedendo in via cautelare di sospendere i playout programmati per il 15 e il 20 giugno 2025.

Inoltre, nel merito, la società chiedeva l’annullamento di quei comunicati e invitava la FIGC e la LNPB a cancellare i playout oppure ad ampliare il campionato di Serie B 2025/2026 a 21 o 22 squadre. Il tribunale ha esaminato l’istanza cautelare (la richiesta di sospensione immediata) in vista dell’udienza prevista nel merito il 19 giugno 2025. Ha riconosciuto che la competenza per emanare i comunicati contestati spetta al Presidente della LNPB, come previsto dallo statuto della Lega.

Il tribunale ha poi preso in considerazione la situazione derivante dalla penalizzazione del Brescia, che aveva subito una sanzione di otto punti, di cui quattro da scontare nella stagione in corso. Questo ha portato a una riformulazione della classifica finale della Serie B, con la Salernitana che si è ritrovata al 16° posto e la Sampdoria al 17°, posizioni che garantiscono la possibilità di disputare i playout. Il Brescia aveva rinunciato al ricorso contro questa penalizzazione, rendendo definitiva la decisione.

Inoltre, il Collegio di Garanzia dello Sport aveva già respinto un precedente ricorso della Salernitana contro uno dei comunicati della LNPB, rafforzando la validità della decisione presa. Alla luce di tutto ciò, il tribunale ha ritenuto che la richiesta di sospendere i playout fosse priva di fondamento giuridico. Anche gli altri motivi sollevati dalla Salernitana sono stati giudicati non rilevanti dal punto di vista legale o fuori dalla giurisdizione del tribunale, essendo questioni più legate all’organizzazione sportiva che non a profili giuridici.

Per questi motivi, l’istanza cautelare della Salernitana è stata respinta, e il tribunale ha confermato la data dell’udienza per discutere il merito del ricorso, fissata per il 19 giugno 2025. Di conseguenza, i playout si svolgeranno regolarmente come previsto.