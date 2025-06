Il City va incontro ai tifosi: prezzi più bassi per i biglietti delle partite nel 25/26

Il Manchester City ha deciso di ascoltare i propri tifosi e per le sfide di Premier League della prossima stagione metterà i vendita biglietti a prezzi più contenuti rispetto a quelli del 2024/25. Lo ha annunciato lo stesso club in una nota, spiegando che la decisione è stata presa a seguito di un confronto con “City Matters”, il gruppo che, in rappresentanza dei tifosi, si interfaccia con la società per questioni di vario genere.

«Per la stagione 2025/26 della Premier League, tutti i prezzi dei biglietti per adulti Cityzens Matchday Member (ammissione generale, per singola partita) saranno compresi tra 30 e 60 sterline. Il prezzo di ciascuna partita varierà in base all’incontro, con le partite suddivise in tre diverse categorie. Per gli adulti, le partite di categoria più bassa avranno prezzi compresi tra 30 e 50 sterline, a seconda della posizione del posto, mentre le partite di categoria più alta saranno comprese tra 40 e 60 sterline», si legge in una nota.

«Questi prezzi rappresentano una riduzione rispetto alla scorsa stagione. Ad esempio, per il derby di Manchester, i biglietti per adulti con il prezzo più basso sono stati ridotti del 43%, mentre quelli con il prezzo più alto sono stati ridotti del 22%. Gli abbonamenti stagionali, il cui prezzo non è aumentato per la stagione 2025/26, continueranno a offrire i prezzi più convenienti su base partita per partita», prosegue ancora il comunicato.

Grazie all’intervento di City Matters, il club si è impegnato a non aumentare in alcun caso il prezzo dei biglietti generici per le partite di Premier League durante la stagione, anche se una partita dovesse essere spostata a causa della partecipazione del club alle competizioni UEFA per club. I prezzi – spiega il Manchester City – potranno solo essere ridotti, ma mai aumentati.

«La prima fase di vendita dei biglietti di Premier League per tutte le partite in casa inizierà a metà luglio, mentre la maggior parte dei biglietti continuerà ad essere resa disponibile più vicino alla data delle singole partite. Desideriamo ancora una volta ringraziare City Matters per il continuo impegno sul tema dei prezzi dei biglietti partita per partita durante tutta la stagione 2024/25», ha concluso il City.