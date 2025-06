Infantino: «Con il Mondiale per Club stiamo globalizzando il calcio»

Manca sempre meno al Mondiale per Club 2025 voluto dalla FIFA di Gianni Infantino. In attesa della partita di esordio, che sarà nella notte italiana fra sabato e domenica e vedrà coinvolte l’Inter Miami e gli egiziani dell’Al Ahly, il presidente del massimo organo del calcio mondiale ha parlato così del torneo che si svolgerà negli Stati Uniti.

«Inizia una nuova era del calcio, una nuova era del calcio di club – ha dichiarato Infantino all’agenzia di stampa francese AFP –. Un po’ come quando, nel 1930, iniziò la prima Coppa del Mondo. Oggi tutti parlano della primissima edizione del Mondiale per Club. Ecco perché anche questa edizione è storica. Vogliamo essere inclusivi. Vogliamo dare opportunità ai club di tutto il mondo. Si tratta davvero di globalizzare il calcio, di renderlo veramente globale. Perché, se si va oltre le apparenze, si dice che è lo sport numero uno al mondo, ed è vero, ma poi l’élite è molto concentrata in pochissimi club, in pochissimi Paesi, che non avrebbero mai avuto la possibilità di giocare in un Mondiale sono improvvisamente parte di un torneo globale e si sentono parte di essa, i tifosi di questi giocatori e di questi club».

«Un mio caro amico è George Weah… ex leggenda, grande giocatore, vincitore del Pallone d’Oro, unico giocatore africano ad aver mai vinto il Pallone d’Oro, tra l’altro. Non ha mai giocato in una Coppa del Mondo. Avrebbe potuto giocare in una Coppa del Mondo per club mondiale e avrebbe reso orgoglioso non solo il suo club, ma anche il suo Paese. Credo, sono convinto che, non appena il pallone inizierà a rotolare, il mondo intero si renderà conto di cosa sta sta succedendo qui. È qualcosa di speciale», ha concluso Infantino.