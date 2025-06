Italia Slovacchia Under 21 dove guardarla: canale, data e orario della partita

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando Italia Slovacchia Under 21 dove guardarla, gara valida per la prima giornata della fase a gironi degli Europei di categoria che si giocano in Slovacchia.

Gli Azzurrini di Carmine Nunziata, dopo aver vinto all’esordio contro la Romania, scendono in campo per la seconda partita del torneo continentale dedicato alle formazioni giovanili. L’Italia è stata inserita nel gruppo A dove, oltre alla Romania, sono presenti anche Spagna e i padroni di casa della Slovacchia. A passare il turno e ad accedere ai quarti di finale saranno le prime due classificare di ognuno dei quattro raggruppamenti.

Italia Slovacchia Under 21 dove guardarla – Quando si gioca e le probabili formazioni

Italia-Slovacchia Under 21 si giocherà alla City Arena Trnava con il calcio di inizio fissato per le ore 21.00 di sabato 14 giugno 2025.

Le sfida sarà visibile su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre). Il match sarà disponibile gratuitamente anche in diretta streaming su Rai Play.

Ecco di seguito le probabili formazioni per Italia-Slovacchia Under 21:

ITALIA (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Baldanzi, Koleosho; Gnonto. Ct: Nunziata .

Questi, invece, i 23 calciatori scelti da Nunziata per gli Europei: