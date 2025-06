La UEFA premiata per la sostenibilità ambientale con l'Environmental Leadership Award

La UEFA ha ricevuto l’Environmental Leadership Award durante il Green Sports Alliance Summit, in riconoscimento del continuo impegno nell’integrare pratiche ambientali responsabili.

Il premio, ritirato dal Direttore Esecutivo per la Sostenibilità Sociale e Ambientale dell’organo del calcio europeo Michele Uva, rappresenta il massimo riconoscimento dell’Alleanza e celebra individui e organizzazioni

che hanno avuto un impatto profondo nel promuovere la sostenibilità all’interno dell’industria sportiva.

I membri della Green Sports Alliance hanno sottolineato l’impegno della UEFA nel perseguire il percorso verso lo “Zero netto”, attraverso la misurazione, la riduzione e le misure di mitigazione della produzione di CO2 adottate all’interno dell’organizzazione e negli eventi UEFA.

«È un grande privilegio ricevere un premio di così grande valore da un’organizzazione come la GSA. Abbiamo la responsabilità di fare di più – di essere all’altezza dei valori che questo premio rappresenta, non solo oggi, ma anche in futuro. Questo continuerà a spingerci verso un cambiamento significativo nel calcio, nello sport e nella società più ampia a cui ci rivolgiamo», ha commentato Michele Uva.