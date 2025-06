Biglietti a nome Milito o Ferrero per i playout: denuncia della Sampdoria

La Sampdoria si prepara a vivere uno dei match più delicati della sua storia. Domenica 15 giugno, con calcio d’inizio fissato alle ore 20.30, i blucerchiati affronteranno la Salernitana nel playout di andata della Serie BKT con l’obiettivo di conquistare una salvezza resa possibile dal caso Brescia e dalla penalizzazione del club lombardo.

Come previsto, è partita la caccia al biglietto per l’incontro. I tagliandi sono in vendita da mercoledì 11 alle 15:00, con una coda molto lunga per l’acquisto online. Tutto questo anche grazie ai prezzi più che popolari voluti dal presidente Matteo Manfredi in una sfida così cruciale per le sorti del club. L’obiettivo è riempire lo stadio e caricare la squadra per un successo che sarebbe fondamentale in vista del ritorno.

Il costo così basso ha però creato un problema alla Sampdoria. Diversi tifosi del Genoa, che si sono organizzati sui social, hanno acquistato i tagliandi utilizzando nominativi ritenuti improbabili: Diego Milito, Franco Scoglio, Michele Misseri, Alberto Stasi, Max Ferrero. L’iniziativa è avvenuta dopo che è scattato il tam tam al fine di acquisire il maggior numero di tagliandi possibili per poi disertare lo stadio lasciando vuoti gli spalti. In risposta a questa mossa, la Sampdoria sta provvedendo in questi minuti ad annullare i biglietti venduti con le identità false, fatto che sarebbe anche passibile di denuncia. I trasgressori sono perseguibili per legge e possono essere segnalati alle autorità competenti, visto che sarebbe una violazione della normativa sui biglietti nominativi.

Una volta ufficializzata l’invalidità, i tagliandi dovrebbero essere rimessi in circolazione per i tifosi sampdoriani intenzionati a recarsi al Ferraris in vista del match.