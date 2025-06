I conti di Sky Italia chiudono ancora in rosso nel 2024. Secondo quanto emerge da documenti consultati da Calcio e Finanza, il giro d’affari nel nostro Paese della pay-tv di Comcast è cresciuto a quota 2,35 miliardi di euro (+8,2% rispetto l 2023), ma il bilancio è ancora in perdita per 294 milioni di euro (-60% rispetto al 2022, quando Sky Italia perdeva 735 milioni).

Un rosso che si dovrebbe manifestare anche nel 2025, secondo le previsioni degli amministratori, ma per il 2026 si prevede un pareggio di bilancio. Nel frattempo, l’Ebitda è tornato positivo per 172 milioni di euro, contro il dato negativo per 109 milioni di euro del precedente esercizio.

Sky Italia bilancio 2024 – I ricavi dell’esercizio

Nel dettaglio, per quanto riguarda il giro d’affari, sono cresciuti i ricavi da abbonamenti residenziali (poco meno di 1,8 miliardi di euro), si è consolidata la base abbonati di NOW ed è salita la raccolta pubblicitaria di Sky Media (244,45 milioni di euro, +3% sul 2023).

I ricavi da vendita di beni sono calati invece a quota 22 milioni di euro (contro gli oltre 44 milioni di euro del 2023) e si sono ridotti per effetto della vendita di Sky Glass. I ricavi per servizi di connettività e voce sono invece cresciuti a 201 milioni di euro ed includono i servizi Sky WiFi, incrementati in funzione della base abbonati.

Sky Italia bilancio 2024 – I costi tra personale e diritti tv

Sul fronte dei costi, quelli legati al personale sono calati a quota 240 milioni di euro (contro i 268 milioni di euro del 2023). E’ cresciuto invece il costo per acquisto dei diritti televisivi, arrivato a quota 956 milioni di euro, rispetto ai 934 milioni di euro del 2023 (la voce racchiude i diritti tv calcistici e sportivi, oltre a quelli cinematografici.

Il management ha sottolineato che, «come previsto nelle stime previsionali di budget, anche i primi mesi del 2025 hanno registrato un andamento negativo in termini di performance economiche, mentre si evidenzia un recupero sotto il profilo finanziario, non comportando quindi una situazione di deficit patrimoniale alla data di redazione del presente bilancio nè per il Gruppo nè per la Capogruppo».