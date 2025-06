L'ex capo della Sud del Milan Lucci verso un altro processo per narcotraffico 

I pm della Dda di Milano Rosario Ferracane e Leonardo Lesti hanno chiuso l’inchiesta, in vista della richiesta di processo, a carico, tra gli altri, di Luca Lucci, 43 anni, ex capo ultrà della curva Sud milanista, che sarebbe stato al vertice di una presunta associazione dedita al traffico internazionale di droga che, tra il giugno del 2020 e il marzo del 2021, avrebbe movimentato tre tonnellate di hashish, 255 chili di marijuana e 53 chili di cocaina.

Lucci, già arrestato a fine settembre scorso nella maxi inchiesta della Dda milanese sulle curve di San Siro e a processo con rito abbreviato, con altri capi ultrà e sodali, a seguito di quel maxi blitz e pure per un tentato omicidio del 2019, era stato destinatario, lo scorso dicembre, di un’ulteriore ordinanza di custodia cautelare in carcere, insieme ad altri sette, per quel presunto narcotraffico.

Lucci, il cui nickname nelle chat criptate, come emerso dalle indagini della Squadra mobile della Polizia, era “belvaitalia”, avrebbe organizzato le «periodiche importazioni di marijuana e hashish dalla Spagna». Sarebbe stata coinvolta nella gestione, col ruolo di riscuotere i soldi, anche Roberta Grassi, indagata e presunta contabile della curva rossonera.

Il 18 novembre scorso, tra l’altro, Lucci aveva ricevuto in carcere anche un’altra ordinanza di custodia cautelare (in pratica quattro in totale in poco più di due mesi) per spaccio di droga in un’inchiesta del pm Gianluca Prisco e della Gdf di Pavia su un maxi traffico con legami con cosche della ‘ndrangheta. Grassi in quell’indagine era finita ai domiciliari per favoreggiamento.

Gli episodi di questo filone, con venti arresti in tutto, sono ora confluiti nella chiusura indagini con al centro il narcotraffico. Si avvicina la richiesta di processo. Tra l’altro, di recente è stato arrestato a Dubai Fatjon Gjonaj, albanese di 32 anni che era latitante ed era ritenuto il presunto “socio” di Lucci nella direzione del traffico di droga.