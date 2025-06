Mondiale per Club, tutto quello che c'è da sapere sulla cerimonia di apertura

Nella notte italiana fra il 14 e il 15 giugno si alzerà definitivamente il sipario sulla prima edizione del Mondiale per Club 2025, competizione voluta dalla FIFA che mette di fronte le migliori 32 squadre del Mondo che si giocheranno il trofeo nella finalissima in programma il 13 luglio.

La partita inaugurale sarà disputata dall’Inter Miami, rappresentante degli Stati Uniti che ospitano il torneo con le sue stelle: da Lionel Messi a Luis Suarez, passando per Sergi Busquets e Jordi Alba. Dall’altra parte ci saranno gli egiziani dell’Al Ahly, una delle formazioni più titolate del mondo.

Cerimonia apertura Mondiale per Club – Tutti i dettagli: dall’orario di inizio ai protagonisti dello shoe

Ma prima di vedere in scena la gara inaugurale del Mondiale per Club FIFA 2025, ecco che gli spettatori di tutto il mondo potranno assistere alla cerimonia inaugurale che si svolgerà direttamente sul manto erboso dell’Hard Rock Stadium di Miami, Florida.

La cerimonia inizierà come annunciato dalla FIFA, alle 19.15 ora locale, le 01.15 italiane a precedere appunto il fischio di inizio di Inter Miami-Al Ahly previsto per le ore 2.00 italiane. Come sempre, la cerimonia si svolgerà fra musiche e balli. L’evento si intitolerà “A New Era Begins” e sarà curato da Balich Wonder Studio, con la produzione musicale del celebre Emilio Estefan Jr. La serata sarà animata da batterie, danzatori, cori e visual spettacolari, che valorizzeranno il nuovo trofeo e daranno testimonianza del profondo legame tra musica, cultura e passione calcistica.

A esibirsi saranno le star emergenti Vikina e Richaelio, che avranno il compito di portare una colorata fusione di ritmi latini e movimento. Dall’altra parte ecco French Montana e Swae Lee saranno i headliner della serata con performance ad alto ritmo, unendo rap e melodia.

Il momento focale della serata sarà la sfilata da parte di 32 giovani giocatori, con ognuno di questi che indosserà la maglia delle squadre partecipanti alla prima edizione del Mondiale per Club 2025, che sfileranno sul prato formando la scritta “FIFA”. Ogni crest verrà presentato con grande impatto visivo. Questo momento rimarrà immortalato allo stadio prima di essere spostato al Museo FIFA di Zurigo.

Cerimonia apertura Mondiale per Club – Dove seguirla in diretta

La cerimonia di apertura sarà visibile in Italia e nel resto del mondo grazie al broadcaster mondiale dell’evento, DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che ha acquisito i diritti televisivi per trasmettere tutte le partite del Mondiale per Club, compresa l’Italia dove la trasmissione sarà totalmente gratuita. Inoltre, Mediaset, grazie a un accordo con DAZN, trasmetterà in diretta la migliore partita del giorno, fra cui proprio la partita inaugurale fra Inter Miami e Al Ahly.