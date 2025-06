Biglietti Mondiale per Club: tutte le informazioni utili

Tutto è pronto ormai per il via al nuovo Mondiale per Club. La nuova competizione per club organizzata dalla FIFA si svolgerà tra giugno e luglio del 2025 negli Stati Uniti, coinvolgendo 32 squadre che si contenderanno il titolo mondiale.

In particolare, la FIFA Club World Cup 2025 vedrà la partecipazione delle migliori squadre delle sei confederazioni internazionali: AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC e UEFA. Questa prima edizione del torneo avrà luogo negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025. In totale, 12 stadi ospiteranno le 63 partite del torneo, con la finale che si terrà al MetLife Stadium, situato tra New York e il New Jersey.

Biglietti Mondiale per Club, gli stadi che ospiteranno le partite

Mercedes-Benz Stadium – Atlanta, GA

TQL Stadium – Cincinnati, OH

Bank of America Stadium – Charlotte, NC

Rose Bowl Stadium – Los Angeles, CA

Hard Rock Stadium – Miami, FL

GEODIS Park – Nashville, TN

MetLife Stadium – New Jersey

Camping World Stadium – Orlando, FL

Inter&Co Stadium – Orlando, FL

Lincoln Financial Field – Philadelphia, PA

Lumen Field – Seattle, WA

Audi Field – Washington, D.C.

Biglietti Mondiale per Club – I gironi

Girone A: Palmeiras, Porto, Al Ahly, Inter Miami.

Girone B: Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Botafogo, Seattle Sounders.

Girone C: Bayern Monaco, Auckland City, Boca Juniors, Benfica,.

Girone D: Flamengo, Espérance Sportive de Tunis, Chelsea, Los Angeles FC.

Girone E: River Plate, Urawa Red Diamonds, Monterrey, Inter .

. Girone F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD, MamelodiSundowns.

Girone G: Manchester City, Wydad, Al Ain, Juventus .

. Girone H: Real Madrid, Al-Hilal, Pachuca, Salisburgo.

Biglietti Mondiale per Club, le informazioni sui biglietti

La FIFA ha ufficializzato che i biglietti per le partite di tutte le partite del Mondiale per Club saranno divisi in due categorie: una dedicata ai tifosi delle 32 squadre partecipanti, che dovranno registrarsi al portale dedicato e potranno acquistare solamente i tagliandi per le partite che vedranno la propria squadra impegnata. L’altra, invece, è aperta a il pubblico generico, che non esclude a priori i fan delle formazioni coinvolte, con relativo listino prezzi.

Per fare un esempio, il match d’esordio dell’Inter contro i messicani del Monterrey, i prezzi vanno dai 40 dollari fino ad arrivare ad arrivare a 370 dollari. Invece, per quanto riguarda Juventus-Al Ain, i tagliandi sono disponibili dai 70 agli oltre 1.400 dollari, ma da un rivenditore verificato.

Infine, la sfida di cartello per le due italiane è sicuramente lo scontro che la Juventus dovrà affrontare il 26 giugno per la terza e ultima giornata della fase a gironi contro il Manchester City. Qui i tagliandi hanno un costo minimo di 90 dollari fino ad arrivare a quasi 5.000 dollari, si tratta anche qui di un rivenditore verificato.