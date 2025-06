Palla in mano al portiere per otto secondi: la nuova regola agli Europei Under 21

Questa sera inizieranno gli Europei Under 21 in Slovacchia che vedranno tra le protagoniste anche l’Italia del Commissario tecnico Carmine Nunziata con gli Azzurrini sorteggiati nel girone A con Romania, che sarà la prima avversaria, Spagna e i padroni di casa della Slovacchia.

La competizione europea, inoltre, sarà l’occasione per vedere all’opera la nuova norma del regolamento deciso dall’IFAB lo scorso 1° marzo. In base a questa nuova regola, se un portiere trattiene il pallone per più di otto secondi, l’arbitro assegnerà un calcio d’angolo alla squadra avversaria.

Questo sostituisce la precedente sanzione del calcio di punizione indiretto per aver trattenuto il pallone oltre i sei secondi. L’arbitro utilizzerà anche un conto alla rovescia visibile di cinque secondi per segnalare la parte finale del limite di tempo.

Le linee guida della UEFA per gli arbitri nell’applicazione della nuova regola includono:

Il conteggio degli otto secondi inizia quando il portiere ha il pieno controllo del pallone e non è contrastato da un giocatore avversario.

L’arbitro effettuerà visibilmente il conto alla rovescia degli ultimi cinque second i, assicurandosi che il portiere possa vederlo.

Se gli avversari iniziano a fare pressione o a ostacolare il portiere durante il conto alla rovescia, l’arbitro interromperà il conteggio e assegnerà un calcio di punizione indiretto a favore del portiere.

Questa regola sarà ora valida per tutte le partite delle competizioni UEFA a partire da oggi.