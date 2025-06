Il Benfica lancia uno store immersivo con AI: è la prima volta per un club europeo

Il Benfica ha lanciato il suo primo store immersivo ufficiale, una piattaforma digitale interattiva che unisce ambienti 3D, e-commerce e intelligenza artificiale. Il progetto, realizzato in collaborazione con la società statunitense Infinite Reality, consente ai tifosi di esplorare uno spogliatoio virtuale del club, interagire con un concierge AI multilingue e acquistare merchandising ufficiale, tutto direttamente dal sito del club, senza la necessità di scaricare applicazioni o utilizzare visori.

L’iniziativa arriva in vista della partecipazione del club portoghese al FIFA Club World Cup e punta a rafforzare la presenza globale del brand. «Benfica sta ridefinendo l’esperienza digitale dei fan, offrendo un mix di personalizzazione AI, ambienti immersivi e commercio digitale», ha dichiarato Sam Huber, presidente Enterprise di Infinite Reality.

Lo store è stato sviluppato usando la tecnologia proprietaria di Infinite Reality, che ha già creato esperienze virtuali per marchi come Swarovski e Crate & Barrel. La piattaforma consente videochat in tempo reale con assistenti AI realistici, rafforzando l’engagement e l’esperienza utente.

Per il Benfica, si tratta di una mossa strategica verso una nuova forma di monetizzazione digitale e internazionalizzazione. Con oltre 50 milioni di tifosi nel mondo, il club punta a consolidarsi anche come innovatore nel settore sport-tech europeo.