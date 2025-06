Napoli, il Maradona verso la riapertura del terzo anello: via libera ai lavori

Questa mattina si è svolta il Consiglio comunale di Napoli. Durante la seduta è stata approvata la proposta riguardante la riapertura del terzo anello dello stadio Diego Armando Maradona, base del progetto predisposto dalla giunta guidata dal sindaco Gaetano Manfredi per la ristrutturazione dell’impianto.

Si tratta di un primo passo formale che permette così al Comune di poter portare avanti ogni tipo di valutazione, che si spera portino all’inizio dei lavori, per l’ammodernamento del Maradona così da poter candidare l’impianto cittadino in vista degli Europei 2032 che l’Italia è chiamata a organizzare con la Turchia.

I lavori di ristrutturazione del terzo anello dello stadio Maradona, chiuso dal 2004, saranno possibili dopo la modifica approvata dal Consigli odierno del Documento Unico di programmazione. Nel progetto del Comune, presentato ad Aurelio De Laurentiis ormai diverse settimane fa, è prevista anche l’eliminazione della pista di atletica con conseguente avvicinamento delle tribune.

Intanto, il Comune e il sindaco Manfredi attendono una risposta definitiva di De Laurentiis, che ha fatto sapere di essere pronto a investire in prima persona per i lavori di ristrutturazione. Ma da parte sua l’amministrazione pubblica ha ribadito come sia disposta a sobbarcarsi interamente i lavori, reperendo sia risorse pubbliche che eventualmente private, per permettere alla città di Napoli di avere uno stadio moderno e pronto per ospitare EURO 2032.