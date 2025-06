Serie C, le date della stagione 2025/26: il campionato inizierà il 24 agosto

Nella giornata odierna la Lega Pro ha comunicato le date ufficiali della Serie C per la stagione 2025/26. A pochi giorni dalla chiusura dei playoff, con il Pescara che ha centrato la promozione in B superando la Ternana ai rigori, ecco che il terzo campionato professionistico italiano pone le basi per la sua prossima annata.

Come di legge nel comunicato ufficiale pubblicato quest’oggi il via al campionato di Serie C, in attesa di conoscere le 60 squadre che vi parteciperanno, è stato fissato per domenica 24 agosto 2025, mentre terminerà domenica 26 aprile per lasciare il posto ai playoff, le cui date saranno stabilite come sempre a stagione in corso.

Ci sarà la pausa invernale che inizierà domenica 28 dicembre con il campionato che avrà in tutto tre turni infrasettimanali. Infine, la stagione di Serie C in realtà inizierà con il terzo turno preliminare della Coppa Italia di categoria il prossimo 17 agosto.