Ranieri dice no a Gravina per la Nazionale: «Resto a disposizione della Roma»

“Ringrazio il presidente Gravina per l’opportunità, un grande onore, ma ho riflettuto ed ho deciso di restare a disposizione della Roma nel mio nuovo incarico in modo totale”. Così Claudio Ranieri all’ANSA dopo aver rinunciato alla panchina della nazionale italiana. “I Friedkin mi hanno dato il loro pieno supporto e appoggio per qualsiasi decisione avessi preso riguardo alla Nazionale, ma la decisione è solo mia”, ha concluso.

C’è molta delusione in federcalcio per il no di Ranieri all’azzurro: la notizia della rinuncia arriva dopo ore concitate in cui il tecnico della Roma era la prima scelta per sostituire Luciano Spalletti. Il presidente Gabriele Gravina, fanno notare in ambienti federali, aveva però prima chiamato Dan Friedkin, esponendogli la volontà di rivolgersi a Ranieri.

Con il via libera del proprietario del club giallorosso lo ha contattato direttamente, e Ranieri si sarebbe dimostrato entusiasta e disponibile a parlare del suo ruolo in azzurro. È stata esplorata la possibilità di acconsentire al doppio ruolo, così come richiesto dallo stesso Ranieri, nel rispetto delle norme federali. Gravina proprio per sciogliere il nodo ha sottoposto a Dan Friedkin un memorandum con i chiarimenti richiesti, che avrebbero reso compatibili i due incarichi. Lo stesso Friedkin lo ha valutato con Ranieri, che ha poi deciso di non accettare.

In FIGC così riparte la caccia al nuovo commissario tecnico della Nazionale, dopo l’esonero di Luciano Spalletti che ieri sera ha guidato gli azzurri per l’ultima volta nella vittoria sofferta contro la Moldavia per 2-0.

“Siamo logori – ha detto Spalletti dopo la gara – e si vede alla fine di una stagione così intensa. Questa sera il pubblico ci ha fatto sentire grande calore, e nelle uniche volte stasera in cui l’abbiamo trascinato, ha partecipato. Sono amareggiato per il risultato. Non consegno certo a chi verrà al mio posto una grandissima nazionale. Non sono riuscito a tirare fuori il meglio da questi calciatori – ribadendo ciò che aveva detto in queste ore -. Auguro il meglio alla Federazione, non andrò a gufare, e auguro al nuovo allenatore di migliorare questo gruppo. E mi auguro anche che si dica a quelli rifiutano la Nazionale che non possono più tornare”.

“Non voglio dare consigli per il futuro. Ce l’ho solo con me stesso perché ho fatto male il mio lavoro. Lascio la Nazionale come l’ho presa. Situazione tale e quale ad oggi, con la paura di non qualificarsi, in quel caso, per gli Europei”, ha concluso Spalletti.