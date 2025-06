Italia, a rischio anche il ruolo di testa di serie verso il Mondiale 2026

Non soltanto la qualificazione ai Mondiali 2026. La sconfitta dell’Italia nella gara d’esordio verso la prossima edizione della Coppa del Mondo ha pesato anche sul ranking FIFA degli Azzurri e potrebbe mettere a rischio il ruolo di testa di serie della Nazionale durante il sorteggio dei gironi che si terrà a dicembre di quest’anno.

Chiaramente, riuscire a centrare l’accesso alla competizione sarà il focus del nuovo Ct e dei calciatori. Tuttavia, qualora arrivasse la qualificazione alla Coppa del Mondo, l’Italia potrebbe doversi scontrare con una top Nazionale nel girone del torneo che andrà in scena nell’estate del 2026 tra USA, Canada e Messico.

Mondiale 2026 teste di serie – Le prime nove del ranking

Come accaduto per i Mondiali del 2022, è infatti previsto che anche per il 2026 le urne da cui estrarre le Nazionali per la composizione dei gironi siano organizzate sulla base del ranking FIFA. USA, Messico e Canada sono già inserite come teste di serie e a loro si uniranno le prime nove Nazionali del ranking (se qualificate al Mondiale), che attualmente sono:

Argentina – 1890 punti Spagna – 1867 punti Francia – 1862 punti Inghilterra – 1820 punti Brasile – 1771 punti Portogallo – 1771 punti Olanda – 1757 punti Belgio – 1728 punti Germania –1717 punti

Dopo la sconfitta con la Norvegia, l’Italia ha perso punti ed è scivolata momentaneamente al decimo posto della graduatoria a quota 1701 punti. Questo significa che, ipotizzando che le prime nove del ranking si qualifichino tutte, gli Azzurri sarebbero fuori dal gruppo delle 12 teste di serie e inseriti dunque nella seconda urna.

Se così fosse, nel girone dovrebbero per forza vedersela con almeno una Nazionale dell’urna superiore, con la certezza di almeno un match di altissimo livello. Ricordiamo che i gironi della prossima Coppa del Mondo saranno 12 di quattro squadre l’uno, per un totale di 48 Nazionali. Agli ottavi di finale del torneo andranno le prime due qualificate di ogni gruppo e le otto migliori terze.