Ufficiale, Chivu risolve il contratto con il Parma: lo aspetta l’Inter 

«Parma Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo, in forma consensuale, con Cristian Chivu per la risoluzione del contratto. Il Club ringrazia Cristian per il lavoro svolto e per il raggiungimento dell’obiettivo sportivo, augurandogli le migliori fortune professionali per il prosieguo della carriera».

Con questa nota, il club ducale ha annunciato questa mattina la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore, che si prepara a diventare il nuovo tecnico dell’Inter. Chivu era subentrato a Fabio Pecchia a stagione in corso, riuscendo a portare il Parma alla salvezza in Serie A.

Attraverso un messaggio su Instagram, Chivu ha salutato così i tifosi emiliani: «Ringrazio club, staff, giocatori e tifosi per aver creduto in me e nel nostro progetto. Insieme abbiamo superato ostacoli e scritto una pagina che porterò sempre nel cuore. Grazie Parma!».

Per quanto riguarda lo staff, il vice allenatore di Chivu dovrebbe essere l’ex difensore nerazzurro Walter Samuel, mentre Angelo Palombo – ex centrocampista di Sampdoria e Inter – sarà il collaboratore tecnico. Dello staff di Inzaghi è rimasto Mario Cecchi. Repetti sarà il preparatore atletico (ha lavorato con Mourinho nell’anno del Triplete).