Tra Partnership e stadio così il Palermo cresce fuori dal campo

In una stagione sportiva che avrebbe potuto offrire di più sul campo, il Palermo FC ha registrato risultati significativi in ambito corporate, distinguendosi nel panorama calcistico italiano. Il dipartimento commerciale del Club ha ottenuto un incremento di circa il 20% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 7 milioni di euro in ricavi da Partnership e Corporate Hospitality. Un dato che evidenzia un’impostazione strategica orientata alla crescita e alla generazione di valore nel tempo.

Questo risultato è frutto di un percorso costruito dal management locale, supportato anche dal contributo e dal know-how del City Football Group (CFG). L’integrazione di competenze internazionali ha consentito al Club di adottare modelli operativi strutturati, con politiche commerciali coerenti e focalizzate sulla creazione di valore condiviso.

L’impegno del Palermo si è esteso anche alle infrastrutture, con interventi di ammodernamento dello stadio e la realizzazione di nuovi spazi di hospitality, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza del match day e rafforzare il rapporto con i Partner.

Lo stadio è stato oggetto di una trasformazione che ha incluso nuove tecnologie, la riprogettazione delle aree hospitality e l’introduzione di otto nuovi Skybox – per un totale di undici – che arricchiscono la Tribuna del Barbera, rendendola un’area premium pensata per offrire comfort e funzionalità. L’installazione di led bordocampo di ultima generazione consente inoltre un’esposizione in alta risoluzione, garantendo visibilità di qualità ai Partner, in linea con gli standard di molti stadi europei.

Palermo, l’area commerciale al centro della strategia di sviluppo

Nel corso della stagione, il team Partnership ha concentrato l’attenzione sulla relazione con i propri Partner, considerandola un elemento centrale per la crescita del Club. Attraverso un calendario di eventi mirati, pensati come momenti di incontro e dialogo tra imprese, il Palermo ha creato occasioni utili per rafforzare le sinergie e favorire lo sviluppo di un ecosistema commerciale strutturato.

La crescita dell’area commerciale si riflette anche in un rinnovamento della linea Retail, che oggi presenta un’identità più definita e allineata con i trend attuali, capace di coinvolgere una nuova generazione di tifosi. Questo ha contribuito a un incremento del 50% del business Retail rispetto alla stagione 2023/24, con l’apertura di un nuovo punto vendita all’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo.

Parallelamente, l’area Marketing e Comunicazione ha avviato un percorso di revisione sul piano visivo, narrativo e strategico. Il Palermo può oggi contare su quasi 1 milione di follower sulle principali piattaforme social, con un engagement rate superiore al 5% e oltre 250 milioni di visualizzazioni cross-channel nell’ultimo anno, dati che indicano una presenza digitale solida e in espansione. La produzione dei contenuti è orientata a uno storytelling pensato per rafforzare il legame con la fanbase rosanero. Una particolare attenzione è stata dedicata ai contenuti social sviluppati per valorizzare le Partnership, attraverso format dedicati. Ogni comunicazione è progettata per massimizzare visibilità e coerenza, contribuendo al posizionamento del Palermo FC all’interno di un contesto mediatico competitivo. Tra i riconoscimenti ricevuti, il premio “Campaign of the Year” agli SFS Awards 2024.

In ambito retail e comunicazione, il percorso intrapreso ha segnato un’evoluzione visibile, supportata da una direzione creativa attenta e da una strategia focalizzata sulla coerenza del brand.

Il Palermo si propone quindi oggi non solo come squadra di calcio, ma anche come piattaforma relazionale e brand in crescita, in grado di generare valore per i tifosi e per tutti gli stakeholders coinvolti. La collaborazione con ciascun Partner, fondata su obiettivi comuni e un allineamento strategico, rappresenta un elemento centrale nella prospettiva di sviluppo futuro del Club.

«Abbiamo lavorato con ambizione e determinazione, facendo avanzare Palermo come uno dei progetti più rilevanti e innovativi del panorama calcistico italiano, con risultati che non solo impressionano in Serie B, ma che si posizionano già tra benchmark importanti del calcio nazionale. Palermo ha la potenzialità e diventerà uno dei brand più importanti del calcio italiano», ha commentato Nicolas de Montauzon, Chief Business Officer del Palermo FC.