Chi sarà il nuovo Ct della Nazionale italiana? E’ questa la domanda che sta accompagnando i tifosi, dopo la disastrosa partenza degli Azzurri nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026 e il conseguente esonero (poi trasformato in risoluzione del contratto) del Ct Luciano Spalletti da parte del numero uno della Federcalcio Gabriele Gravina.

Il tecnico di Certaldo concluderà la sua parentesi in Nazionale questa sera, dopo la gara con la Moldavia, ma è urgente evitare che la panchina dell’Italia resti vuota per troppo tempo: per motivi d’immagine, prima ancora che tecnici.

Chi sarà il nuovo Ct della Nazionale italiana? Ranieri e l’ipotesi doppio ruolo

Le attenzioni della FIGC si sono così concentrate sul successore di Spalletti, che potrebbe essere addirittura Claudio Ranieri. Chiusa definitivamente la sua storia con i club, l’allenatore non poteva immaginare che si sarebbe anche riaperta la porta della Nazionale.

Un incarico che – spiega La Gazzetta dello Sport – si potrebbe conciliare con quello nuovo di consulente alla Roma. Già, perché i Friedkin hanno dato il benestare al doppio ruolo: commissario tecnico e consigliere personale del presidente. Un’ipotesi che potrebbe andare bene anche alla Federazione.