Il Wrexham di Ryan Reynolds cerca soci: club valutato quasi mezzo miliardo

Dopo il triplo salto in avanti che ha portato il Wrexham a centrare la promozione per la prossima Championship, la seconda serie del calcio inglese, ora il club gallese di proprietà delle due star di Hollywood Ryan Reynolds e Rob McElhenney sta valutando la cessione di una quota di minoranza.

Come riporta lo statunitense Bloomberg, la valutazione totale del Wrexham potrebbe aggirarsi intorno ai 350 milioni di sterline, pari a 415,4 milioni di euro. Al momento sono al lavoro vari consulenti bancari per sondare l’interesse di potenziali investitori. Se fosse confermata, si tratterebbe da una valutazione da record per il club che sarebbe così quello con il maggior valore di tutta la Championship, visto che lo Sheffield United è stato valutato circa 111 milioni di sterline (131,7 milioni di euro).

Reynolds e McElhenney hanno acquistato il Wrexham per circa 2 milioni di sterline nel 2021. Da allora, il profilo del club è cresciuto notevolmente grazie a un documentario che racconta la gestione del club da parte degli attori. All’inizio di quest’anno, la valutazione del Wrexham ha raggiunto circa 100 milioni di sterline dopo che la famiglia Allyn di New York ha acquisito una quota vicina al 15%.

Questa raccolta di capitale con l’arrivo di nuovi soci viene ritenuta fondamentale per rendere la squadra sempre più competitiva anche in un campionato di livello come la Championship, dove il Wrexham parteciperà dopo più di 40 anni dall’ultima volta.

Intanto, per la stagione 2024/25 il Wrexham si attende un fatturato fra i 30 e i 40 milioni di sterline, che dovrebbe salire verso i 50 milioni grazie alla promozione in Championship, che garantisce diritti televisivi più remunerativi rispetto alle serie inferiori. Inoltre, non vanno dimenticati gli accordi di sponsorizzazione per un club che beneficia della propria visibilità grazie a due proprietari conosciuti in tutto il mondo e la cui storia è stata vista da milioni di persone.

Le trattative per l’ingresso di nuovi soci sono alle battute iniziali, ma raggiungere una quotazione così alta per un club pagato solamente 2 milioni di sterline quattro anni fa può essere già considerato uno dei grandi successi imprenditoriali per la coppia Reynolds–McElhenney. Reynolds metterebbe in fila l’ennesimo grande risultato finanziario dopo che nel 2023 la sua Mint Mobile, fornitore di telefonia low-cost di cui era azionista, fu venduta a T-Mobile US Inc. per 1,35 miliardi di dollari.

Ancora più indietro, infine, nel 2018 Reynolds una quota della Davos Brands LLC, proprietaria di Aviation American Gin. Due anni dopo, la società è stata venduta a Diageo per 610 milioni di dollari. Sia Reynolds che McElhenney, inoltre, fanno parte di un gruppo di investitori che ha acquistato una quota del 24% del team Alpine di Formula 1.

I fondi che il Wrexham riuscirà a reperire dall’ingresso di nuovi soci sarà utilizzato in parte anche per la costruzione di una tribuna con una capienza di circa 7mila posti nel suo stadio.