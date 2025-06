Nations League, le finali di questa sera saranno trasmesse in chiaro

Questa sera terminerà la UEFA Nations League 2024/25 con le due finali in programma. Da una parte Germania e Francia si giocheranno il terzo posto, dall’altra Portogallo-Spagna varrà la vittoria finale della competizione.

La competizione per nazionali introdotta dalla UEFA nel 2018 ha vissuto una genesi abbastanza particolare in questa edizione se si prende in considerazione i diritti televisivi in Italia. Infatti, la prima fase della Nations League non era visibile sulla televisione italiana, eccetto per le partite della Nazionale trasmesse come sempre dalla Rai, ma solamente in streaming sulla piattaforma UEFA TV, che ha proprio il compito di colmare le varie lacune dei diritti televisivi dei vari paesi per le proprie competizioni.

Paradigma che si è confermato anche per l’inizio della fase finale, che da quest’anno ha visto l’introduzione dei quarti, dove il cammino dell’Italia di Luciano Spalletti si è interrotto per mano della Germania. Proprio nel paese tedesco si è deciso di svolgere le consuete Final Four, che hanno visto un cambio di strategia per quanto riguarda la messa in onda in Italia.

Infatti, i diritti televisivi per le Final Four sono stati acquisiti da Sky Sport, che manda in onda le partite anche sulla propria piattaforma streaming NOW. Ma per chi non fosse abbonato alla pay tv di Comcast o al servizio di NOW le due finali di Nations Legaue 2024/25 potranno essere seguite in chiaro. Uno schema che si ripete rispetto alle semifinali ma con una piccola modifica.

Infatti, rispetto alle semifinali nessuna delle due partite sarà messa in onda su TV8, controllata da Sky Italia. La finale per il 3°-4° fra Germania e Francia posto sarà visibile su Cielo (che ha trasmesso la semifinale Spagna-Francia), mentre la finalissima Portogallo-Spagna sarà disponibile su Rai 2 e sul servizio streaming di RaiPlay.