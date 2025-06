Cos’è il Career Grand Slam nel tennis

Il Career Grand Slam si verifica quando un tennista riesce a vincere almeno una volta ciascuno dei quattro tornei del Grande Slam nell’arco della sua carriera. I quattro tornei sono:

Australian Open (superficie dura, gennaio)

Roland Garros (terra rossa, maggio-giugno)

Wimbledon (erba, giugno-luglio)

US Open (superficie dura, agosto-settembre)

A differenza del Grand Slam classico, che prevede la vittoria di tutti e quattro i tornei nello stesso anno solare, il Career Grand Slam lascia più margine temporale: ciò che conta è trionfare almeno una volta in ciascun evento, anche in stagioni diverse.

Perché è così importante

Vincere un solo Slam è già un’impresa per pochi. Conquistare i quattro, su superfici diverse e contro avversari di livello mondiale, testimonia una versatilità tecnica e mentale rara. Il raggiungimento dell’obiettivo è dunque una misura concreta della grandezza di un tennista: chi lo raggiunge dimostra di sapersi adattare a ogni condizione di gioco e di essere competitivo ai massimi livelli in qualsiasi contesto.

Chi ha vinto il Career Grand Slam: i grandi del tennis

Nel corso della storia, solo pochi tennisti e tenniste sono riusciti a completare le vittorie di tutti i tornei. Ecco alcuni nomi illustri.

Nel circuito maschile:

Fred Perry – primo a completarlo nel 1935

Rod Laver – unico a completare due Career Grand Slam , incluso un Calendar Grand Slam nel 1962 e 1969

Andre Agassi – completato nel 1999, è stato anche il primo a vincere un Career Golden Slam (i quattro Major + l’oro olimpico)

Roger Federer – completato nel 2009 con la vittoria al Roland Garros

Rafael Nadal – completato nel 2010 con la vittoria agli US Open

Novak Djokovic – ha completato il Career Grand Slam nel 2016 e lo ha replicato nel 2021, diventando l’unico nell’Era Open a vincere tutti e quattro i Major almeno tre volte

Nel circuito femminile:

Maureen Connolly – completato nel 1953

Doris Hart – completato nel 1954

Shirley Fry Irvin – completato nel 1957

– Margaret Court – completato nel 1963

– Billie Jean King – completato nel 1972

– Chris Evert – completato nel 1982

– Martina Navratilova – completato nel 1983

– Steffi Graf – ha realizzato anche un Golden Slam nel 1988

Serena Williams – completato nel 2003, ha anche ottenuto il Golden Slam nel 2012

– Maria Sharapova – completato nel 2012

Queste sono solo alcune delle campionesse che hanno raggiunto questo traguardo.

Il concetto vale anche per le competizioni di doppio e doppio misto. Alcuni tennisti sono riusciti a conquistare il Career Slam sia in singolare che in doppio, come Margaret Court e Serena Williams.