Lotito sull’Italia: «Responsabilità? Quando la Lazio non funziona è del presidente» 

«Ho visto la partita, ma non esprimo nessun giudizio perché non mi compete». Parole del patron della Lazio e senatore di Forza Italia Claudio Lotito, intervenuto a margine di uno degli eventi del Festival della Serie A per commentare la sfida tra Norvegia e Italia, che ha visto gli Azzurri soccombere per 3-0.

Sulle responsabilità di Gravina e Spalletti, Lotito ha spiegato: «Non sono in Federazione, quelle sono dinamiche interne che non conosco. Sicuramente il risultato testimonia una qualità della squadra e del gioco che non corrisponde a quelli che erano i fasti passati».

«Non esprimo giudizi, io penso che la storia lo farà. Esperienza negativa? Dovete chiederlo alle persone preposte a fare le valutazioni di merito. Mancare il Mondiale sarebbe un dramma per l’Italia, queste sconfitte fanno male al sistema calcio e creano un vulnus sulla credibilità e la qualità. Ricorderete che eravamo ambiti da tutti come il calcio migliore a livello mondiale, e pensate anche a tutto l’indotto che ne consegue», ha aggiunto ancora.

Lotito ha sottolineato che «nel momento in cui naufraga un progetto questo non fa piacere e crea un danno a tutta la collettività. Spalletti? Non conosco le situazioni e non esprimo giudizi. Mi porrei un interrogativo, nel momento in cui si ripetono in modo sistematico alcuni risultati, sul perché e su cosa bisogna fare per evitare che ciò accada».

Quella del numero uno della Lazio è una «ricetta legata al merito. Chiaro che quando uno svolge un ruolo e il merito tradisce questo ruolo perché tradito dai risultati, dovrebbe assumere una posizione chiara in maniera automatica e rispettosa dell’interesse collettivo. Se poi tutela certe posizioni, uno rimane lì a vita».

Poi una battuta sul fatto se le responsabilità siano a monte di Spalletti: «Quando la Lazio non funziona la responsabilità è del presidente, quindi fatevi una domanda e datevi una risposta». Chiusura dedicata al Flaminio: «Non ci sono scadenze, c’è un iter burocratico che stiamo percorrendo cercando di presentare tutta la documentazione necessaria».