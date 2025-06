Dove vedere Sinner Alcaraz? La finale del Roland Garros sarà trasmessa in chiaro su NOVE (canale numero 9 del digitale terrestre), domenica 8 giugno alle 15:00 in diretta da Parigi, in simulcast su Eurosport 1 e streaming Discovery+.

Sarà la quarta finale Slam di Jannik Sinner sempre vincitore all’epilogo dell’Australian Open (2) e dello US Open. Sinner affronterà Carlos Alcaraz, numero 2 del ranking ATP e campione in carica del Roland Garros, in quella che è già considerata una rivalità sportiva destinata agli annali del tennis.

Vincitori “in coppia” delle ultime cinque prove del Grand Slam, Sinner e Alcaraz si sono già affrontati 11 volte con 4 successi di Jannik, che però non batte lo spagnolo dal 2023 a Pechino: Carlos ha infatti vinto gli ultimi 4 confronti diretti (pochi giorni fa in finale a Roma) ed è avanti 2-1 sia negli Slam che su terra battuta. Un anno fa al Roland Garros, Alcaraz s’impose su Sinner al quinto set della semifinale.

Dove vedere Sinner Alcaraz? Il prepartita e il doppio femminile

Domenica 8 giugno in chiaro dalle 15:00, la finale Sinner-Alcaraz sarà anticipata dal prepartita con tutti i volti più noti del tennis di Warner Bros. Discovery, tra cui i pluricampioni del Roland Garros Chris Evert e Mats Wilander, e commentata da Jacopo Lo Monaco e Barbara Rossi.

Ma già dalle 11:00 c’è un altro appuntamento con la storia perché, vinto il Doppio Misto in coppia con Andrea Vavassori, Sara Errani giocherà la finale di Doppio Femminile con Jasmine Paolini: in esclusiva su Eurosport 1 e Discovery+, le campionesse olimpiche affronteranno Anna Danilina e Aleksandra Krunic. Telecronaca di Federico Ferrero e Guido Monaco.