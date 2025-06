Processo Juve, nuova udienza a Roma: interrogato l’ex ad Arrivabene

Il procedimento legale noto come “Processo Prisma”, che coinvolge la Juventus e dodici ex dirigenti del club, ha compiuto ieri un altro passo in avanti.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, davanti al giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, Anna Maria Gavoni, si è svolta la discussione da parte della Procura in merito alle presunte plusvalenze fittizie e alle operazioni legate agli stipendi effettuate durante e dopo la pandemia. Sono intervenute anche le parti civili.

Al centro della giornata, però, c’è stato soprattutto l’interrogatorio di Maurizio Arrivabene, ex amministratore delegato della Juventus, che ha risposto a tutte le domande, sostenendo la legittimità del proprio operato.

È stato ascoltato anche Stefano Cerrato, attuale Chief Financial Officer della società, che ha rilasciato dichiarazioni spontanee in qualità di persona informata sui fatti.

La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per vari ex dirigenti, tra cui Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Fabio Paratici, accusati a diverso titolo di manipolazione del mercato, falso in bilancio, ostacolo agli organi di vigilanza e utilizzo di fatture inesistenti.

La prossima udienza è fissata per il 27 giugno a Roma. Se il giudice accoglierà la richiesta dell’accusa, il processo vero e proprio potrebbe iniziare nel prossimo autunno.