Qualificazioni Mondiali, dove vedere le partite delle Nazionali

Torna la copertura televisiva per le sfide delle Nazionali in Italia. Sky ha acquisito i diritti per la trasmissione delle UEFA Nations League Finals e delle European Qualifiers ai Campionati del mondo FIFA 2026. Grazie a un accordo con la UEFA, si arricchisce così l’offerta di calcio internazionale sulla pay-tv di Comcast, con oltre 200 sfide tra le Nazionali europee visibili su Sky e in streaming su NOW.

Dove vedere qualificazioni Mondiali – Su Sky anche la Fase Finale della Nations League

A partire proprio dalle Finals dell’edizione 2024/2025 della UEFA Nations League, che si svolgerà in Germania dal 4 all’8 giugno: aprono il programma le dirette della semifinale tra Germania e Portogallo, mercoledì 4 giugno, e di quella del giorno dopo tra Spagna e Francia, con le finali tutte in diretta domenica 8 giugno.

Su Sky anche i migliori incontri della fase a gironi delle European Qualifiers ai Campionati del mondo FIFA 2026 in diretta, ad eccezione delle sfide degli Azzurri che saranno trasmesse in differita, a partire dalle partite della terza giornata in onda dal 6 giugno. Il calendario andrà poi avanti fino a novembre, con gli spareggi in programma a marzo 2026. A tutto questo si aggiungono, tra marzo e giugno 2026, le amichevoli internazionali di preparazione ai Campionati del mondo FIFA 2026 con la diretta delle partite disputate dalle nazionali straniere e la differita di quelle della nazionale italiana. Una selezione di sfide sarà anche in chiaro su TV8 e Cielo.

Sky si conferma così punto di riferimento del grande calcio d’Europa: fino al 2027, in esclusiva 185 delle 203 partite a stagione di UEFA Champions League e tutte le 342 gare di UEFA Europa League e UEFA Conference League, anche grazie a Diretta Gol. Per il calcio internazionale, in esclusiva anche la Premier League inglese e la Bundesliga tedesca.

Dove vedere qualificazioni Mondiali in chiaro – Il programma delle Final Four della Nations League

Di seguito, il calendario e la programmazione delle finali della Nations League:

8 giugno ore 15 Finale 3° e 4° posto (in diretta esclusiva su Sky e NOW , in chiaro su Cielo)

8 giugno ore 21 Finale 1° e 2° posto (in diretta Sky e NOW

Dove vedere qualificazioni mondiali – Il calendario europeo

Questo, invece, il calendario degli incontri dei 12 gironi delle qualificazioni europee ai Mondiali di USA, Canada e Messico: